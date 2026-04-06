"Un pilar de humanidad": Figuras del arte, la investigación y el periodismo lamentan muerte de Jorge Losada

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La muerte del actor cubano Jorge Losada Moreno, ocurrida este domingo en La Habana a los 92 años, desató una ola de homenajes en redes sociales por parte de figuras del arte, la investigación y el periodismo cubanos, quienes lo despidieron con dolor y admiración.

Losada falleció tras un prolongado padecimiento. Su muerte fue confirmada por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE), que lo describió como "figura imprescindible de la escena cubana" y aseguró que su obra "permanecerá como parte esencial del patrimonio cultural" de la nación.

El periodista Wilfredo Cancio Isla calificó a actor como "un pilar de humanidad" y evocó su "condición humana excepcional". "Era un tipo cabal, de esas personas para quien los obstáculos son retos realizables y las dificultades se enfrentan con buena cara; alguien que era una bendición tenerlo en un equipo de trabajo o en una descarga entre amigos, por su buena onda y espíritu positivo", escribió Cancio Isla en Facebook.

Asimismo, destacó la fortaleza con que Losada enfrentó sus últimos años: "Su amor por la vida y por sus semejantes fue la savia que le permitió prolongar su existencia, contra todos los pronósticos médicos, más allá de toda previsión, sobreponiéndose a las carencias extremas y la desatención proverbial de los tiempos cubanos que nos acechan".

"Si algo caracterizó su paso por el teatro, el cine y la televisión —enfatizó Cancio— fue la versatilidad de su fibra actoral, lo mismo para interpretar un drama espeso que para la más hilarante comedia, género en el que deja memorables escenas. Igualmente se refirió a su disposición para colaborar con los más disímiles proyectos, incluyendo los de los jóvenes que hacían producciones independientes.

La investigadora y musicógrafa Rosa Marquetti Torres, expresó su pesar desde la distancia: "Qué dolor despedirte desde lejos, mi querido Losy. [...] Que te llegue mi reverencia ante tu viaje eterno, al amigo, al actor".

El Premio Nacional de la Música Bobby Carcassés, en comentario al post de Marquetti, lo despidió también con afecto: "Tremendo artista, persona, amigo y cubano. Nos quedan muchos hermosos recuerdos de sus actuaciones llenas de vida y humor. Los cubanos y de otros países te recordaremos siempre, con el mismo amor que nos entregaste".

En tanto, el director de cine Juan Carlos Cremata Malberti expresó su pesar con un escueto pero sentido "Lo siento mucho mucho muchísimo", mientras el crítico de cine Frank Eduardo Padrón Nodarse lo calificó de "gran persona y notable profesional".

Varios de quienes expresaron su dolor por la partida del actor señalaron la situación de abandono en que transcurrieron sus últimos años. El periodista y realizador de radio Juan Carlos Roque, quien recordó haberlo entrevistado para Radio Nederland, lamentó que Losada "haya llegado al final de sus días en situación precaria y escasez de medicinas".

Esta realidad había quedado documentada en los meses previos: en mayo de 2025 necesitó donaciones de sangre, una silla de baño y ayuda solidaria. En agosto de ese año sufrió una emergencia médica que requirió su traslado urgente al Hospital Calixto García; y apenas el 15 de marzo de 2026, semanas antes de su muerte, su amigo Luis Lacosta, director de arte del ICAIC, pidió urgentemente comida, transporte médico y dinero ante la falta de apoyo estatal.

Losada nació el 4 de diciembre de 1933 y comenzó su carrera como declamador en Radio Mambí en los años 50. Debutó en el cine con la histórica coproducción soviético-cubana Soy Cuba (1964), de Mijaíl Kalatozov, y acumuló una filmografía de más de 20 títulos que incluye Guantanamera (1995), última película de Tomás Gutiérrez Alea, y El cuerno de la abundancia (2008), de Juan Carlos Tabío. En teatro protagonizó más de 60 obras y recibió el Premio al Mejor Actor de la UNEAC en 1987 por "El caballero de Pogolotti". Su última aparición televisiva fue en la telenovela Renacer (2023), con motivo de sus 90 años.

Cancio Isla cerró su homenaje recordando la bonhomía que definió al actor hasta el final: "Sin petulancia, con una sencillez que desarmaba, algo que parece una virtud definitivamente ida de nuestro acontecer contemporáneo"; y agradeció su "contribución auténtica a la cultura y al sentir cubanos".