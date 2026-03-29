Fallece actor y dramaturgo cubano Gilberto Subiaurt

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El teatro cubano está de luto tras el fallecimiento de fallecimiento de Gilberto Subiaurt López, actor, dramaturgo y director, ocurrido el pasado sábado en Matanzas, Cuba, tras años luchando contra enfermedades.

Nacido el 6 de noviembre de 1958 en Unión de Reyes, provincia de Matanzas, Subiaurt acumuló más de 35 años de carrera artística y se convirtió en una figura central de la escena cubana contemporánea.

El Consejo Nacional de las Artes Escénicas fue quien comunicó oficialmente su muerte y expresó el pesar institucional: "Su legado artístico se forjó en importantes agrupaciones como Teatro D Sur, Teatro El Mirón Cubano, Teatro El Público y Teatro Icarón; así como en la televisión, donde participó en telenovelas, espacios de aventuras y teleteatros que forman parte de la memoria audiovisual de nuestro país".

No fue un artista de un solo registro. Fue actor, dramaturgo y director, y en cada uno de esos roles dejó una huella duradera.

Debutó como actor en 1995 con la obra Condenados, que también marcó su inicio en la dramaturgia. Esa pieza trascendió fronteras y fue presentada también en Miami.

Como dramaturgo, su obra más reconocida fue Edith, una pieza sobre la vida de la cantante francesa Edith Piaf, estrenada en 1997 y considerada un hito del teatro matancero. Fue incluida en el Museo de Esculturas en Madera de la Dramaturgia Cubana y celebró sus 25 años con un homenaje en la Casa de la Memoria Escénica de Matanzas en septiembre de 2022.

El Consejo Nacional de las Artes Escénicas destacó que, como dramaturgo, "dejó una obra invaluable, destacándose títulos como Edith, la más premiada de su autoría, así como Condenados, Aire, Tierra, entre otras, las cuales fueron llevadas a escena o publicadas tanto en Cuba como en Estados Unidos".

En televisión participó en la telenovela Si me pudieras querer (1998), el teleteatro La casa vieja (1999) y la serie El medallón (2004), además de interpretar al personaje Leonardo en la telenovela Viceversa.

También actuó en La ópera del Mendigo y Concierto para Brecht, bajo la dirección de José Milián. El actor Arístides Naranjo García le dedicó un emotivo mensaje: "¡Cuánto siento tu partida, Gilberto Subiaurt! Nunca olvido tu presencia en La ópera del Mendigo y Concierto para Brecht. ¡Abrazo en luz! ¡Buen viaje, amigo!".

Su impronta se extendió también a la formación de nuevas generaciones, impartiendo clases en la Escuela Profesional de Arte, donde, según el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, "compartió su sabiduría y pasión por las tablas".

El fallecimiento de Subiaurt se produce en un período de pérdidas sensibles para el mundo artístico cubano: en febrero de este año falleció el actor Alden Knight y en enero murió Manolo Villaverde, a los 91 años.

Sus cenizas serán veladas este lunes en la Casa Social de la UNEAC en Matanzas.