Falsas amenazas de bomba se han convertido en un problema reciente en Miami-Dade

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Una ola de falsas amenazas de bomba sacude el condado de Miami-Dade desde mediados de marzo, con incidentes que se han multiplicado en centros comerciales, hospitales, zoológicos, aeropuertos y estaciones de transporte público, sin que ninguna haya resultado real.

El episodio más reciente ocurrió el domingo en el Dolphin Mall, el mayor centro de outlets de Miami, ubicado en Sweetwater. La Policía respondió a la amenaza, inspeccionó el establecimiento y emitió la señal de vía libre antes de las 11:00 am.

El día anterior, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade respondió a una amenaza similar en el Dadeland Mall, en el distrito de Kendall, al sur de Miami, donde también se desplegaron unidades caninas y equipos especializados sin encontrar ningún dispositivo.

"En los últimos días, varias organizaciones han recibido amenazas de bomba", confirmaron las autoridades a Telemundo 51, subrayando que cada una es tratada como una amenaza grave hasta que se demuestre lo contrario.

Entre los blancos de estas falsas alarmas figuró el Baptist Hospital, en el suroeste del condado, que fue objeto de una amenaza que obligó a movilizar equipos de respuesta, lo cual generó caos entre pacientes y personal médico.

Otro caso llamativos fue el del Zoológico de Miami, que recibió cuatro amenazas consecutivas entre el 13 y el 16 de marzo, lo que forzó a las autoridades a desplegar operativos de seguridad en repetidas ocasiones durante esos días.

El Aeropuerto Internacional de Miami también fue afectado por la oleada. Las perturbaciones llegaron a cancelar aproximadamente 148 vuelos y retrasar otros 185, generando un impacto significativo en miles de pasajeros y en las operaciones del principal hub aéreo del sur de Florida.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) emitió una advertencia formal indicando que estos incidentes ponen en peligro al público y al personal de emergencia, y que responder a informes falsos les impide atender crisis reales.

"Hacer amenazas falsas no es una broma. Es un delito. Estas acciones ponen en riesgo a personas inocentes, personal de emergencias y comunidades enteras al desviar recursos de emergencia que deberían destinarse a emergencias reales. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade se toma estos incidentes muy en serio y presentará cargos contra los responsables", dice la declaración.

Este tipo de incidentes tiene antecedentes recientes en el mismo Aeropuerto de Miami. En enero, Eulalio Felipe Orama, un cubano de 49 años residente en Houston, fue arrestado tras realizar una falsa amenaza de bomba en las instalaciones.

Meses antes, en julio de 2025, Aliyah Evans, de 21 años, fue detenida en el mismo aeropuerto por un incidente similar, lo que evidencia un patrón preocupante de falsas alarmas que pone a prueba los recursos de seguridad del condado.