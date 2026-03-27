Trump frena ataque y concede 10 días a Irán en medio de crisis energética

El presidente Donald Trump anunció una prórroga de 10 días en la pausa de los ataques contra plantas energéticas iraníes y fijó el nuevo límite para el 6 de abril de 2026 a las 8:00 p. m., después de asegurar que las conversaciones con Teherán “van muy bien” y que la propia parte iraní pidió más tiempo.

La nueva extensión fue confirmada por Trump este jueves en Fox News, donde afirmó que otorgó “un plazo de 10 días” porque Irán pidió “más tiempo”, y vinculó esa decisión a un supuesto gesto de buena fe relacionado con el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz.

En paralelo, Trump formalizó en Truth Social la suspensión del “período de destrucción” de plantas energéticas iraníes hasta el 6 de abril, insistiendo en que las conversaciones siguen avanzando.

El giro se produce pocos días después de un intercambio de amenazas en torno a infraestructuras energéticas, en medio de la crisis por el cierre del estrecho de Ormuz.

El origen inmediato de esta prórroga está en la pausa inicial de cinco días que Trump había decretado el lunes.

El presidente había ordenado aplazar “cualquier y todo” ataque militar contra plantas eléctricas e infraestructura energética de Irán, tras lo que describió como conversaciones “muy buenas y productivas” sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

Esa primera pausa expiraba este sábado, pero ahora fue ampliada por más de una semana.

La amenaza previa de Trump había sido explícita. De acuerdo con CBS, el presidente advirtió durante el fin de semana que, si Irán no abría el estrecho de Ormuz, Estados Unidos golpearía y “aniquilaría” sus “diversas PLANTAS ELÉCTRICAS, empezando por la más grande”.

Ese ultimátum marcó un fuerte endurecimiento verbal antes del cambio de postura anunciado el lunes y ratificado el jueves con la nueva prórroga.

Otras amenazas

Pero no fue la única amenaza sobre infraestructura energética. Después del ultimátum de Trump, la Guardia Revolucionaria iraní amenazó con atacar plantas eléctricas en Medio Oriente que abastecen bases estadounidenses, así como infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que hubiera intereses de Estados Unidos, si se producía un ataque contra instalaciones iraníes.

El Consejo de Defensa iraní advirtió que una eventual invasión terrestre llevaría al minado de rutas de acceso en todo el golfo Pérsico.

En ese contexto, la extensión de 10 días aparece como una desescalada táctica, no como el fin del pulso.

CBS señaló este jueves que, además de ampliar la pausa, Trump dijo no estar “desesperado” por alcanzar un acuerdo y que Washington ya presentó a Irán un plan de 15 puntos para una posible propuesta de paz, expuesto por el enviado especial Steve Witkoff en una reunión de gabinete.

La cobertura más reciente también muestra que el conflicto sigue teniendo efectos directos en los mercados y en la seguridad regional.

Los precios del petróleo repuntaron y las bolsas cayeron después de nuevas advertencias de Trump a los líderes iraníes para que acepten un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”.

La disputa por el estrecho de Ormuz

La cadena CBS agregó que Irán continúa atacando a países del golfo Pérsico e Israel, y que el estrecho de Ormuz seguía bajo su control efectivo al momento de la publicación.

Otro elemento que Trump utilizó para justificar la prórroga fue su afirmación de que Irán permitió el paso de varios buques petroleros.

El presidente habló de al menos ocho “grandes barcos de petróleo”, y luego sugirió que fueron diez en total, aunque no precisó ni el país de origen del crudo ni el destino final de esos cargamentos.

Esa versión fue presentada por Trump como una señal de que Washington está tratando “con la gente adecuada”.

Pese a ese discurso optimista de la Casa Blanca, la narrativa iraní no ha sido lineal.

Irán negó inicialmente que hubiera negociaciones con Estados Unidos, aunque después un alto funcionario del Ministerio de Exteriores iraní dijo a la cadena que Teherán había recibido “puntos” de Washington a través de mediadores y que estaban siendo revisados.