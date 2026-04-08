El reguetonero cubano Dany Ome salió a defender públicamente el tatuaje que su pareja, conocida como "La China", se hizo de su rostro en la espalda, después de que el gesto desatara una avalancha de críticas en redes sociales.

El tatuaje, que muestra la cara del artista en gran tamaño junto a su nombre, fue compartido en Instagram por el propio tatuador y en pocas horas se convirtió en tema de conversación dentro de la farándula cubana en redes.

"Esa es la mamá de mis hijos, la mujer de toda mi vida, la que estuvo conmigo desde el principio, desde que no había nada. La gente habla sin saber, dicen que ella está interesada, como si yo fuera un ogro. Nosotros estábamos juntos cuando vivíamos en un efficiency y no teníamos nada. Ese tatuaje fue una sorpresa que yo le pedí cuando éramos unos niños, y ella decidió hacérselo ahora. A mí no me importa lo que diga la gente, porque ella lo hizo con todo el amor del mundo", dijo el artista en una entrevista, respondiendo directamente a las críticas.

Las reacciones no tardaron en llegar, y la mayoría fueron duras: muchos usuarios cuestionaron tanto la decisión de "La China" como el resultado estético del trabajo. "El problema no es tatuarse a alguien, es que el tatuaje no quedó bien", resumió un usuario, reflejando la opinión más repetida en los comentarios.

Ante ese aluvión de críticas, Dany Ome respondió en dos tiempos. Primero, con un mensaje de apoyo al tatuador: "Mi tanke, te amo".

Luego fue más directo con quienes cuestionaban la decisión de su pareja: "La que se lo tatuó lo sabe, yo no tengo que decir lo que tú quieres ver porque la relación es mía, no tuya. Fresca."

En un video publicado en TikTok, Dany Ome amplió esa defensa en conversación con un creador de contenido, reafirmando su postura y dejando claro que las opiniones externas no tienen cabida en su relación.

El cantante y "La China" llevan cerca de una década juntos, desde que ambos eran adolescentes: él tenía 16 años y ella 15 cuando comenzaron su historia. Hoy tienen dos hijos en común y residen en Estados Unidos.

No es la primera vez que la pareja protagoniza un momento viral. El pasado 26 de marzo, mientras Dany Ome estaba de gira en España junto a Kevincito El 13, le envió mariachis a "La China" para celebrar su cumpleaños, acompañando el gesto con un mensaje emotivo: "Las palabras están de más cuando se trata de ti… feliz cumple."

Ella respondió con la misma energía: "Gracias por los mariachis, me alegraron el cumpleaños. Te amaré siempre."

El tatuaje, polémico o no, ya cumplió su cometido en redes. Y Dany Ome lo tiene claro: lo que pase dentro de su relación es asunto de dos.