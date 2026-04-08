El concierto de Ricardo Arjona en Miami dejó uno de esos momentos que parecen sacados de una película… y con protagonista cubana. Maidelys, que celebraba sus 40 años, terminó viviendo un cumpleaños que difícilmente podrá olvidar.

Todo empezó con un cartel entre el público: “Cubana y lista para que me sonrías”, acompañado de globos con el número 40. Arjona lo vio, sonrió con picardía y, como ya es costumbre en él, decidió interactuar. Lo que nadie imaginaba era lo que venía después.

Entre bromas y aplausos, el cantante la invitó a subir al escenario. Maidelys no lo pensó dos veces y salió corriendo, mientras le cantaba Señora de las cuatro décadas, el tema perfecto para el momento. Ya arriba, hubo risas, complicidad y hasta permiso al esposo incluido.

El instante fue tan intenso que, después, la propia cubana lo resumió con total sinceridad en redes: “Casi me desmayo”. Y no es para menos. No todos los días uno pasa de estar en el público a compartir escenario con uno de sus artistas favoritos.

Lejos de quedarse solo en ese momento, Maidelys ha seguido compartiendo videos y respondiendo a quienes han celebrado con ella. Entre agradecimientos y sonrisas, dejó claro que lo vivido fue tan real como emocionante. “Feliz”, escribió en uno de los comentarios.

Porque a veces los conciertos no solo se escuchan… también se viven. Y para esta cubana, su cumpleaños vino con sorpresa incluida y recuerdo para toda la vida.