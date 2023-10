"Ricardo Arjona" dedica canción a La Diosa

¿Imaginas que Ricardo Arjona te dedique una canción? La Diosa vivió una experiencia única cuando le cantaron recientemente una versión, muy a tono con ella, del conocido tema “Señora de las cuatro décadas”.

El único problema es que el intérprete no fue exactamente el cantautor guatemalteco, sino el humorista venezolano Gustavo Ríos, quien suele imitar a la perfección a Ricardo Arjona.

La artista cubana estuvo como invitada especial de Omar Moynelo en el programa “La Mesa Nostra” de América TeVé, y fue inspiración para el supuesto Arjona que terminó escribiendo una adaptación a su exitazo musical basándose no solo en las canciones más populares de La Diosa, sino también en lo que ha ocurrido en su reality show.

“Ay Diosa vas pa´ cuatro décadas lo tuyo en la vida es cantar / Pero tienes un carácter difícil y con todos te quieres fajar / Aunque eso es normal el que te critique lo destruirás / Ay Diosa vas pa´ cuatro décadas y yo me quisiera hundir en el pozo por debajo del agua y ahí abajo ponerme a ahogar / Porque lo mío contigo es gozar”, dice una parte esta versión de Gustavo Ríos.

Sin embargo, el humorista e imitador no lo dejó solo allí y fue aún más directo con sus estrofas: “Mi Diosa ay dame tus 40 libras me gusta la fruta bomba y el melón / Mi Diosa deja a ese Rey con su verita que yo tengo una varita más mejor / Porque al hacer el amor es que ya no funciona no se excita ni con dos de 20 / Bótalo así de repente que yo te mantendré como reina como La Diosa que eres tú”.

La cantante cubana, que había estado atenta a cada parte de la letra y en varios momentos sonrió ante las ocurrencias, no pudo evitar levantarse de su asiento e ir a abrazar al humorista.

En su Instagram la artista compartió varias fotos de su presencia en “La Mesa Nostra” y agradeció la invitación.

La Diosa es una gran fan de Ricardo Arjona, hace unos meses estuvo en uno de sus conciertos en Miami y aseguró había cumplido un sueño, de allí que no sorprenda que escogieran justamente a un imitador del cantautor para regalarle este momento.