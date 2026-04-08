¡Sofocado! Así quedó el argentino Matías Ochoa con las curvitas y movimientos de cintura de Samantha Hernández

El argentino Matias Ochoa no pudo disimular su reacción ante los movimientos de cintura de la cubana Samantha Hernández en un reel que publicó en Instagram, y la descripción que eligió para el video lo dice todo: "tus curvitas".

En el clip de apenas 15 segundos, ambos bailan juntos a ritmo de "Mi gordita", y basta con ver la cara del creador de contenido y el emoji sofocado en la descripción para entender que el cintureo de la influencer cubana lo dejó completamente sin palabras.

El video ya supera las 97 mil visualizaciones, una cifra que confirma que la química entre Ochoa y Samantha engancha al público desde el primer segundo.

No es la primera vez que estos dos creadores comparten pista y generan furor en redes. Días atrás ya habían protagonizado un video viral bailando reparto cubano. En aquella ocasión, Ochoa escribió con humor: "Para ser mi primera vez bailando cubano, ¿qué tal?", y la respuesta del público fue masiva, con elogios e imágenes de banderas cubanas inundando los comentarios.

Está claro que la fórmula funciona: un influencer argentino de enorme alcance más una cubana con talento para el baile y un cuerpazo que no pasa desapercibido es una combinación explosiva para el entretenimiento en redes sociales.