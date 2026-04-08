¡Sofocado! Así quedó el argentino Matías Ochoa con las curvitas y movimientos de cintura de Samantha Hernández

El argentino Matias Ochoa no pudo disimular su reacción ante los movimientos de cintura de la cubana Samantha Hernández en un reel que publicó en Instagram, y la descripción que eligió para el video lo dice todo: "tus curvitas".
En el clip de apenas 15 segundos, ambos bailan juntos a ritmo de "Mi gordita", y basta con ver la cara del creador de contenido y el emoji sofocado en la descripción para entender que el cintureo de la influencer cubana lo dejó completamente sin palabras.
El video ya supera las 97 mil visualizaciones, una cifra que confirma que la química entre Ochoa y Samantha engancha al público desde el primer segundo.
No es la primera vez que estos dos creadores comparten pista y generan furor en redes. Días atrás ya habían protagonizado un video viral bailando reparto cubano. En aquella ocasión, Ochoa escribió con humor: "Para ser mi primera vez bailando cubano, ¿qué tal?", y la respuesta del público fue masiva, con elogios e imágenes de banderas cubanas inundando los comentarios.
Está claro que la fórmula funciona: un influencer argentino de enorme alcance más una cubana con talento para el baile y un cuerpazo que no pasa desapercibido es una combinación explosiva para el entretenimiento en redes sociales.
Preguntas frecuentes sobre las colaboraciones virales de Samantha Hernández y Matías Ochoa
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el video de Samantha Hernández y Matías Ochoa se volvió viral?
El video se volvió viral debido a la química y el carisma de la pareja, que ha capturado la atención del público en redes sociales. La combinación del ritmo cubano y la espontaneidad de los creadores ha sido clave para su éxito.
¿Quiénes son Samantha Hernández y Matías Ochoa?
Samantha Hernández es una influencer cubana reconocida por su talento para el baile y su presencia en redes sociales, mientras que Matías Ochoa es un influencer argentino con una amplia trayectoria en realities de televisión y redes sociales. Ambos son figuras destacadas en el mundo del entretenimiento digital.
¿Qué impacto ha tenido la colaboración entre Samantha y Matías en sus carreras?
La colaboración ha reforzado la popularidad de ambos influencers al cruzar audiencias y generar contenido viral. Esto ha ampliado su alcance en redes sociales, atrayendo a nuevos seguidores interesados en su dinámica y estilo.
¿Cómo han reaccionado los seguidores al contenido de Samantha y Matías?
Los seguidores han reaccionado con entusiasmo y sorpresa, llenando los comentarios de elogios y banderas cubanas. La respuesta del público ha sido masiva y positiva, reflejando el éxito de su colaboración en redes sociales.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.