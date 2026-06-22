Samantha Hernández le deja recadito a L Kimii: «Eso que dicen es mentira, yo ya terminé»

Samantha Hernández volvió a poner a arder las redes con unas declaraciones que nadie esperaba en el nuevo reality de Destino Tolk, y que el público no tardó en leer como una pulla directa a su ex, el reguetonero cubano L Kimii.

El momento quedó captado en un video publicado por la cuenta de Instagram @elcanguro_durako con el caption «Esto se está saliendo de control, analicen cada detalle», y en menos de dos días acumuló más de 42,000 reproducciones.

En plena grabación de «La Prisión de Destino», Samantha llegó como invitada y en un momento dado de la conversación, soltó sin filtros: «Ese dicho que dice que después que tú pruebas los negros..., no, no voy, eso es mentira, ya yo no quiero más negros»

La frase generó revuelo inmediato entre los presentes, pero ella misma se encargó de aclarar el tono: «No porque los negros decepcionen, sino porque ya terminé, ya terminé»

Destino le recordó que había tenido varios ex de ese perfil, mencionando a Wampi y a L Kimii. Samantha respondió con humor y sin entrar en detalles, fiel a su estilo desenfadado. "Yo ya terminé con esa gente", dijo Samantha.

Las redes, claro, hicieron el resto. Los comentarios se dividieron entre quienes aplaudieron su actitud y quienes insistieron en que la influencer cubana «no supera al Kimi».

El romance entre Samantha y L Kimii fue uno de los más comentados de la farándula cubana en el exilio durante 2025. Confirmaron su relación con un beso en el Watsco Center de Miami en septiembre de ese año, pero la ruptura llegó apenas un mes y medio después, cuando Samantha lo anunció en sus historias de Instagram pidiendo respeto por su privacidad.

Desde entonces, ninguno de los dos ha podido evitar los titulares. En enero de 2026, durante el estreno de la primera temporada del mismo reality, Samantha ya bromeó sobre lo efímero de la relación diciendo que «duró dos días». Y en abril, L Kimii respondió a su manera en un concierto en Kentucky al soltar, mientras cantaba «Instagram»: «Tú estás frita conmigo», frase que las redes leyeron como una indirecta sin apellido.

Mientras el culebrón sigue dando vueltas, el reguetonero atraviesa un momento de éxito profesional: en mayo L Kimii cumplió el sueño de comprarse un Lamborghini y adquirió su primera casa en Estados Unidos, lo que no ha hecho más que alimentar la conversación sobre quién superó a quién.