Campesinos del municipio Majibacoa, en Las Tunas, recibieron motos eléctricas y sistemas de riego como parte de un proyecto orientado a fortalecer la producción agrícola en esa zona marcada por largos períodos de sequía.
Según un reporte de la televisión local Visión Tunera, la entrega forma parte del proyecto Empoderamiento Femenino y Juvenil para la Dinamización Económica y Productiva, impulsado por el Centro de Intercambio y Referencia Iniciativas Comunitarias (CIERIC) con apoyo de la organización alemana Pan para el Mundo.
Los recursos fueron distribuidos en fincas del territorio, incluyendo la de los hermanos Velázquez, donde productores destacaron el impacto inmediato de los sistemas de riego para incrementar la producción de alimentos.
De acuerdo con testimonios recogidos, estas tecnologías permiten aprovechar mejor el suelo durante todo el año, en un contexto donde la falta de agua limita considerablemente las cosechas.
Campesinos beneficiados señalaron que el uso de riego puede triplicar los rendimientos agrícolas, además de optimizar el consumo de agua y reducir el impacto ambiental. También destacaron la importancia de las motos eléctricas como alternativa ante la escasez de combustible en el país.
El proyecto contempla además el apoyo a la alimentación de mujeres embarazadas, el desarrollo de una mini industria y la creación de puntos de venta de productos agrícolas, en medio de las dificultades económicas que enfrenta el sector en Cuba.
Pan para el Mundo es una organización humanitaria de la Iglesia Evangélica Alemana que financia iniciativas de desarrollo en más de 90 países, enfocadas en combatir la pobreza, el hambre y la desigualdad social.
Preguntas frecuentes sobre la donación de Alemania y su impacto en Las Tunas
CiberCuba te lo explica:
¿Qué tipo de donaciones recibieron los campesinos de Las Tunas de parte de Alemania?
Los campesinos de Majibacoa, en Las Tunas, recibieron motos eléctricas y sistemas de riego como parte de una donación de la organización humanitaria alemana Pan para el Mundo. Esta entrega busca apoyar el proyecto "Empoderamiento femenino y juvenil para la dinamización económica y productiva de Majibacoa".
¿Cuál es el objetivo principal del proyecto apoyado por la donación de Alemania en Las Tunas?
El objetivo principal del proyecto, llamado "Empoderamiento femenino y juvenil para la dinamización económica y productiva de Majibacoa", es fomentar el desarrollo económico y productivo en la región, especialmente a través del empoderamiento de mujeres y jóvenes campesinos.
¿Cómo se enmarca esta donación en el contexto actual de Cuba?
En el contexto actual de Cuba, marcado por la crisis económica y la escasez de recursos, la donación de Alemania representa un apoyo significativo para las comunidades rurales que enfrentan desafíos diarios en sus actividades productivas. Además, evidencia la necesidad de apoyo internacional ante la ineficacia del gobierno cubano para satisfacer las necesidades básicas de su población.
¿Qué otros tipos de ayuda han recibido las comunidades afectadas en Cuba recientemente?
Además de la donación de Alemania, las comunidades afectadas por el huracán Melissa han recibido ayuda humanitaria de diversos países y organizaciones, incluyendo contribuciones significativas de Noruega y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destinadas a mitigar los efectos del desastre natural.
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