El reguetonero cubano El Chulo y la influencer María Karla están recuperando a tope el tiempo perdido junto a su hijo Justin en México, y sus historias de Instagram lo dicen todo: piscina con papá, cenas con mamá y un carrito de cocina que ya parece ser el juguete favorito del pequeño.
Las imágenes que ambos han compartido estos días muestran al bebé —de unos diez meses— explorando la casa, comiendo un panecillo sentado en el suelo de mármol, chapoteando en la piscina entre los brazos tatuados de su padre y saliendo a cenar con su madre, sombrero de paja incluido y sonrisa de siempre. María Karla lo resume con una frase que lo dice todo: Mi señor.
Detrás de estas escenas cotidianas hay meses de separación forzada que hacen que cada momento valga doble. El Chulo —cuyo nombre real es Abel Díaz Rodríguez— fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el 22 de enero en su residencia de Homestead, Florida, por una orden de deportación de 2018 vinculada a un incidente con arma de fuego en Tampa en 2017.
Tras semanas detenido en el centro conocido como "Alligator Alcatraz", su abogada denunció públicamente que fue golpeado y sometido a condiciones extremas, lo que generó una ola de solidaridad entre sus seguidores y la comunidad cubana en el exterior.
Una vez fuera del centro de detención y ya en territorio mexicano, El Chulo no tardó en reaccionar con su característico humor y determinación: A mí lo que me hicieron fue un favor, declaró en sus redes, dejando claro que no pensaba dejarse vencer por las circunstancias.
María Karla, por su parte, viajó sola desde Estados Unidos para encontrarse con él en México, en un reencuentro que emocionó a miles de seguidores. Juntos, la pareja ha demostrado que el vínculo que los une va más allá de las fronteras y los obstáculos legales. Él mismo la llamó el amor de mi vida en uno de sus mensajes más emotivos.
El capítulo más esperado llegó cuando Justin aterrizó en México y El Chulo lo abrazó por primera vez tras meses de separación. Las imágenes del reencuentro padre-hijo se viralizaron rápidamente, y no es para menos: Esponjita nunca está triste con su papá, escribió el artista junto a uno de los videos más tiernos que ha compartido en redes.
Antes de que su familia pudiera reunirse con él, El Chulo ya había expresado cuánto los echaba de menos: Los amo y los extraño con todo mi corazón, escribió en un mensaje que resumía el dolor de la distancia. Ahora, con la familia reunida, esas palabras han dado paso a momentos que valen oro.
Preguntas frecuentes sobre el reencuentro de El Chulo con su familia en México
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue detenido El Chulo en Estados Unidos?
El Chulo fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a una orden de deportación pendiente desde 2018, vinculada a un incidente con arma de fuego en Tampa en 2017. Durante su detención, se denunciaron condiciones extremas y malos tratos en el centro "Alligator Alcatraz".
¿Cómo fue el reencuentro de El Chulo con su familia en México?
El reencuentro de El Chulo con su familia en México fue un momento cargado de emociones. El Chulo abrazó por primera vez a su hijo Justin tras meses de separación, lo que se viralizó rápidamente en redes. María Karla, pareja del artista, también viajó desde Estados Unidos para este emocionante reencuentro.
¿Qué impacto tuvo la detención de El Chulo en su carrera y vida personal?
La detención de El Chulo afectó su vida personal y profesional, generando un periodo de incertidumbre y separación de su familia. Sin embargo, tras su liberación y llegada a México, ha expresado su deseo de relanzar su carrera musical y disfrutar de su tiempo en familia, demostrando resiliencia ante las adversidades.
¿Cuál ha sido la reacción del público ante la situación de El Chulo?
La situación de El Chulo ha generado una ola de solidaridad y apoyo tanto de sus seguidores como de la comunidad cubana en el exilio. El público ha mostrado empatía y cariño hacia el artista, especialmente tras conocer las condiciones de su detención y su posterior reencuentro con su familia en México.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.