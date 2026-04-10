El reguetonero cubano El Chulo y la influencer María Karla están recuperando a tope el tiempo perdido junto a su hijo Justin en México, y sus historias de Instagram lo dicen todo: piscina con papá, cenas con mamá y un carrito de cocina que ya parece ser el juguete favorito del pequeño.

Las imágenes que ambos han compartido estos días muestran al bebé —de unos diez meses— explorando la casa, comiendo un panecillo sentado en el suelo de mármol, chapoteando en la piscina entre los brazos tatuados de su padre y saliendo a cenar con su madre, sombrero de paja incluido y sonrisa de siempre. María Karla lo resume con una frase que lo dice todo: Mi señor.

Captura de Instagram / María Karla

Detrás de estas escenas cotidianas hay meses de separación forzada que hacen que cada momento valga doble. El Chulo —cuyo nombre real es Abel Díaz Rodríguez— fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el 22 de enero en su residencia de Homestead, Florida, por una orden de deportación de 2018 vinculada a un incidente con arma de fuego en Tampa en 2017.

Tras semanas detenido en el centro conocido como "Alligator Alcatraz", su abogada denunció públicamente que fue golpeado y sometido a condiciones extremas, lo que generó una ola de solidaridad entre sus seguidores y la comunidad cubana en el exterior.

Una vez fuera del centro de detención y ya en territorio mexicano, El Chulo no tardó en reaccionar con su característico humor y determinación: A mí lo que me hicieron fue un favor, declaró en sus redes, dejando claro que no pensaba dejarse vencer por las circunstancias.

María Karla, por su parte, viajó sola desde Estados Unidos para encontrarse con él en México, en un reencuentro que emocionó a miles de seguidores. Juntos, la pareja ha demostrado que el vínculo que los une va más allá de las fronteras y los obstáculos legales. Él mismo la llamó el amor de mi vida en uno de sus mensajes más emotivos.

El capítulo más esperado llegó cuando Justin aterrizó en México y El Chulo lo abrazó por primera vez tras meses de separación. Las imágenes del reencuentro padre-hijo se viralizaron rápidamente, y no es para menos: Esponjita nunca está triste con su papá, escribió el artista junto a uno de los videos más tiernos que ha compartido en redes.

Antes de que su familia pudiera reunirse con él, El Chulo ya había expresado cuánto los echaba de menos: Los amo y los extraño con todo mi corazón, escribió en un mensaje que resumía el dolor de la distancia. Ahora, con la familia reunida, esas palabras han dado paso a momentos que valen oro.