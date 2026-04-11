Hija de motorista desaparecido en Trinidad desmiente que lo hayan encontrado muerto

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La hija de Giovani Rafael Lorenzo Álvarez, un motorista de Trinidad que lleva más de 40 días desaparecido, salió el viernes a desmentir categóricamente una información falsa que circulaba en redes sociales asegurando que su padre había aparecido muerto.

Lorena Lorenzo Gómez negó el bulo, y aseguró que el paradero de su padre, un hombre de 54 años, sigue siendo un misterio.

La publicación falsa fue difundida por la cuenta de Facebook "NiO Reportando un Crimen", que afirmaba en tono de urgencia periodística que el cuerpo de Giovani había sido hallado en un pozo en la zona de Casilda, en Trinidad.

La información fue recogida también por medios como elmiamero.com y cubaherald.org, lo que amplió su alcance antes de que la familia pudiera reaccionar.

Lorena no tardó en publicar un desmentido rotundo: "Esta información es completamente FALSA, mi papá continúa DESAPARECIDO", dijo en Facebook.

"Es increíble que en medio del dolor y la angustia que está atravesando la familia todavía existan personas sin escrúpulos que se presten para divulgar este tipo de información sin siquiera verificar lo que se está diciendo, nadie piensa en la desesperación de unos padres ancianos, en la tristeza de sus hijas, una de ellas apenas una niña".

Captura de Facebook / Lorena Lorenzo Gómez

Giovani Rafael Lorenzo Álvarez desapareció el 28 de febrero pasado, cuando salió de su casa alrededor de las 8:00 am para realizar gestiones cotidianas y nunca regresó.

El hombre se desplazaba en una motocicleta marca Missile de color violeta, vestía un short rojo y tenis negros y rojos.

La última señal de vida registrada fue a las 9:23 pm de ese mismo día, cuando su teléfono quedó apagado y no volvió a dar señales.

Desde entonces, la Policía cubana no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el caso ni ha aportado pista alguna sobre el paradero del hombre.

Ante ese silencio institucional, la familia asumió por su cuenta la búsqueda, usando las redes sociales como única herramienta.

El 3 de marzo, apenas días después de la desaparición, Lorena lanzó el primer llamado público en Facebook: "Estamos desesperados, les imploramos que nos ayuden a encontrarlo", escribió, junto a fotos de su padre y los números de contacto 58255999 y 55227727.

El 20 de marzo, cuando Giovani llevaba ya tres semanas desaparecido, el usuario Guillermo Rodríguez Sánchez describió la situación con una frase que resume la desesperación de la familia: "Es como si se lo hubiera tragado la tierra".

El caso ilustra un patrón recurrente en Cuba: la ausencia total de mecanismos oficiales eficaces para la búsqueda de personas desaparecidas obliga a las familias a convertirse en sus propios investigadores y portavoces, mientras el vacío de información institucional crea el terreno fértil para la proliferación de bulos que agravan aún más el sufrimiento de quienes ya están devastados por la incertidumbre.

Giovani es padre de tres hijas —una de ellas menor de edad— e hijo de padres ancianos, y era una persona conocida y querida en su comunidad de Trinidad.

Lorena cerró su desmentido con una advertencia dirigida a quienes difundieron la noticia falsa: "El peso caerá sobre la conciencia de la persona que lo hizo, respeten el sufrimiento y la desesperación de mi familia".