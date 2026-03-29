Cubano está hospitalizado en México y nadie sabe quién es: Buscan a su familia urgente

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La incertidumbre y el silencio rodean a un hombre de presunto origen cubano que hoy permanece hospitalizado en Veracruz, sin que hasta el momento se haya podido localizar a sus familiares.

Las autoridades mexicanas han lanzado un llamado urgente para dar con sus seres queridos, en un intento por devolverle identidad y conexión en medio de una situación crítica.

Según informó la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, el hombre fue encontrado el pasado 27 de marzo y trasladado a un hospital, donde permanece bajo atención médica sin haber sido identificado oficialmente.

La dependencia difundió sus características físicas con la esperanza de que alguien pueda reconocerlo. Se trata de un hombre de piel morena clara, ojos color café y cabello castaño, descrito como largo y rizado. De acuerdo con los indicios disponibles, podría ser de origen cubano.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud ni las circunstancias en que fue hallado, lo que incrementa la preocupación en torno a su situación.

El caso ha encendido las alarmas entre la comunidad migrante, donde no son pocos los cubanos que atraviesan México en condiciones vulnerables, muchas veces sin documentos, sin redes de apoyo y expuestos a múltiples riesgos.

Las autoridades han habilitado el número 228 319 3187, además del 911, para recibir cualquier información que permita localizar a su familia.

Detrás de este llamado hay una historia aún incompleta: la de un hombre lejos de su tierra, sin nombre y sin voz, que podría estar siendo buscado por alguien al otro lado del mar.