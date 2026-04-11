"Deja que los americanos vean esa tecnología": Ejercicios militares del régimen desatan burlas en redes

El régimen cubano celebró el viernes el Día Nacional de la Defensa en Jibacoa, municipio de Manicaragua, Villa Clara, con ejercicios tácticos en los que armas y municiones se trasladaron en carretas haladas por bueyes y burros, lo que desató una avalancha de burlas y críticas en redes sociales.

Según reportó el diario Granma, el adiestramiento incluyó una emboscada simple de defensa antiaérea y la interceptación de una lancha que simulaba ser enemiga.

Los videos compartidos por la página de Facebook "Soy Villa Clara", en los que se ve a los bueyes tratando de huir al escuchar los disparos tan cerca, provocaron numerosas mofas y chistes.

"Buena estrategia, disparan una vez, los bueyes se mandan a correr y ya los aviones yanquis no los detectan", se burló un joven emigrado.

"Esos bueyes querían salir volando como los renos de Papá Noel", expresó un espirituano. "Tienen que tener buena puntería con esos bueyes moviéndose", dijo otro usuario.

"Menos mal que los bueyes estaban atado al cañón viejo ese, porque si no, no los ven más", comentó un habanero, a lo que un maestro agregó: "Los bueyes por poco salen volando".

Las autoridades intentaron presentaron las maniobras como prueba de la capacidad defensiva del país, pero generaron el efecto contrario entre los cubanos que siguieron las imágenes en Internet.

"Deja que los americanos vean esa tecnología del traslado de armas con bueyes. Eso sí que ellos no lo tienen", se burló un internauta.

"Qué manera de comer mierda, con el hambre y la necesidad que hay para esa bobería", criticó un cristalero.

"Qué cantidad de gente sin trabajar, sin producir nada. Pónganse a trabajar y dejen de comer mierda", criticó un residente en Santa Clara.

"De verdad que ustedes no se respetan. Exhibir toda esta bazofia a nivel internacional, ¿para demostrar que?", preguntó un cubano desde Ecuador.

El acto fue presidido por el general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), junto al general de brigada Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar, y Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial y primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara.

Las escenas de soldados transportando equipamiento militar con tracción animal no sorprendieron a quienes han seguido los preparativos castrenses de los últimos meses.

En febrero ya se habían documentado yuntas de bueyes bloqueando carreteras en febrero durante maniobras similares, una táctica que el régimen justifica como parte de su doctrina de guerra de todo el pueblo.

El uso de animales de tiro refleja en parte la precaria situación del equipamiento militar cubano. Según informaciones recientes, Cuba no ha realizado compras de armamento extranjero desde 1991, lo que ha dejado a las Fuerzas Armadas con un arsenal envejecido y sin posibilidades reales de modernización.

La militarización de la vida civil tampoco es nueva. Desde inicios de año, los sábados se dedican a ejercicios militares semanales en todo el país, una medida que el régimen presentó como parte del fortalecimiento de la defensa nacional ante lo que califica como amenazas externas.

El contexto en que se celebran estos ejercicios es especialmente llamativo. Villa Clara es una de las provincias más golpeadas por la crisis energética, y apenas semanas atrás solo recuperó una cuarta parte de su suministro eléctrico tras meses de apagones prolongados que afectan la vida cotidiana de sus habitantes.