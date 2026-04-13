Emigración cubana se dispara en Brasil: más de 40 mil solicitudes de asilo en un año

Las solicitudes de asilo de cubanos en Brasil alcanzaron un récord histórico en 2025, superando las 41,900 peticiones anuales, lo que representa un aumento del 88% frente a las aproximadamente 22,300 registradas en 2024, según datos de la Matriz de Monitoreo de Flujos (DTM) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La cifra posiciona a los cubanos como la principal nacionalidad solicitante de asilo en Brasil, superando por primera vez a los venezolanos, y pone en evidencia la magnitud de un éxodo impulsado por el colapso económico y la represión política del régimen de Miguel Díaz-Canel, recordó elTOQUE.

El contraste con el pasado reciente es contundente: entre 2010 y 2024, Brasil recibió un total de 52,373 solicitudes cubanas en 14 años, cifra que fue casi igualada solo entre enero y septiembre de 2025, cuando 30,731 cubanos presentaron solicitudes de refugio en territorio brasileño.

En 2021, apenas el 0.4% de los emigrados cubanos elegía Brasil como destino; en 2024 esa proporción subió al 9.1%, y los datos de 2025 confirman que el flujo sigue en ascenso.

La aceleración responde a dos factores combinados: el deterioro sin freno de las condiciones de vida en Cuba —marcado por apagones crónicos, inflación, escasez de alimentos y medicamentos, y represión política— y el cierre progresivo de la ruta norte hacia Estados Unidos bajo la política migratoria de la administración Trump.

Los ingresos irregulares de cubanos en Honduras cayeron de 64,000 en 2024 a apenas 1,500 en los primeros meses de 2026, lo que redirigió los flujos hacia América Latina, donde Brasil emergió como alternativa accesible al no exigir visa a los cubanos y permitir solicitar refugio en frontera.

Los cubanos que llegan a Brasil lo hacen mayoritariamente por rutas terrestres irregulares desde el norte del país, viajando primero a Guyana, Surinam o Venezuela y luego continuando por tierra hasta los estados fronterizos de Roraima y Amazonas.

Uno de los puntos de entrada más utilizados es Bonfim, en Roraima, en la frontera con Guyana, donde se han reportado cruces irregulares y redes de tráfico de personas con accidentes que han causado víctimas mortales, incluidos menores de edad.

Una vez en territorio brasileño, los solicitantes se registran en la plataforma digital Sisconare del Ministerio de Justicia y deben agendar cita en la Policía Federal para obtener el protocolo de refugio, que les permite trabajar formalmente, acceder al sistema público de salud y educación, y obtener el número de identificación fiscal.

Sin embargo, el proceso ante el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE) puede extenderse por más de cinco años, y el reconocimiento efectivo como refugiado dista de ser automático: entre enero y junio de 2025, el CONARE aprobó apenas dos solicitudes cubanas, rechazó nueve y archivó 10,965 expedientes, reportó Mario Pentón.

El investigador Alexei Padilla Herrera, consultor migratorio radicado en Brasil y profesor en Diáspora Consultoría, advierte que el asilo no es la vía más segura ni expedita para obtener residencia permanente en el país sudamericano.

"Lo determinante para recibir el refugio es demostrar con pruebas verificables que se sufrió o se podría sufrir persecución."