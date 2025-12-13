Crece el número de cubanos que solicitan refugio en Brasil en medio del deterioro económico en la Isla

Vídeos relacionados:

El número de cubanos que buscan refugio en Brasil ha aumentado de manera significativa en 2025, reflejando el agravamiento de la crisis económica y social en Cuba y el endurecimiento de las condiciones de vida bajo el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Según datos oficiales citados por el Cuba Study Group, entre enero y septiembre de este año 30,731 cubanos presentaron solicitudes de refugio en territorio brasileño.

Captura de pantalla Linkedin / Cuba Study Group

La cifra resulta alarmante si se compara con el acumulado de 52,373 peticiones registradas entre 2010 y 2024, lo que demuestra un crecimiento sin precedentes en los últimos tres años.

Las autoridades brasileñas indican que, aunque el aumento podría interpretarse como una muestra de mayor apertura, los cubanos no disponen de un estatus de protección especial, y cada caso es evaluado de manera individual por el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE).

Al cierre de septiembre de 2025, 17,818 cubanos residían legalmente en Brasil, la mayoría mediante procesos de reunificación familiar. De ellos, el 79 % obtuvo residencia a través de vínculos con familiares que ya habían regularizado su estatus en el país.

Lo más leído hoy:

Históricamente, Brasil no ha sido uno de los destinos principales de la emigración cubana, más inclinada hacia Estados Unidos, México o España. Sin embargo, las cifras recientes evidencian un cambio de tendencia.

En 2021, apenas el 0,4 % de los emigrados cubanos había escogido Brasil como destino; en 2024, esa proporción subió al 9,1 %, y los datos preliminares de 2025 confirman que el flujo migratorio sigue aumentando

Analistas apuntan que este cambio también está relacionado con las políticas migratorias más estrictas del presidente Donald Trump, que han limitado las rutas irregulares y endurecido los requisitos de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Ante ese escenario, muchos cubanos buscan alternativas en Sudamérica, y Brasil se ha convertido en una opción más accesible.

El fenómeno refleja, además, la desesperación de miles de familias que huyen del colapso del sistema cubano, marcado por apagones, inflación y represión política, en busca de libertad y un futuro digno lejos de la Isla.