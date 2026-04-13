La influencer cubana Claudia Artiles publicó este domingo un video en TikTok respondiendo a una usuaria que la acusó de no mostrar a su hijo Marlon —de tres años y con síndrome de Down— recibiendo terapias ni aprendiendo lengua de señas.

El comentario de una usuaria que decía: "No entiendo como Marlon con su problema no le dan terapias.. jamás pones un video de eso.. y tampoco haces nada, por ver cómo el aprende las señas para que tú las". Claudia no tardó en reaccionar, pero su respuesta no fue un argumento largo ni una discusión: fue Marlon.

"Según tú yo no pongo videos de Marlon dando terapia, aprendiendo las señas ni nada de eso. Ahora mismo yo te voy a responder, bueno, mejor yo no, Marlon va a responder, para que tú veas que lo que tú estás hablando es una mierda", dijo Claudia al inicio del clip.

Lo que siguió fue pura ternura: el pequeño contó del uno al cinco con sus deditos, usó señas para decir "no quiero", le dio un abrazo enorme a su mamá y se despidió con un "bye" mientras Claudia lo soltaba entre risas.

En el video, la influencer también aclaró que Marlon tiene su propia página en redes sociales donde está documentado todo su proceso de aprendizaje, y que el niño va reduciendo sus terapias, señal de los avances en su desarrollo.

La reacción de los seguidores fue inmediata y abrumadoramente positiva. Varios comentaristas aprovecharon para corregir el lenguaje del comentario original: "¿Cuál problema? Problema son las deudas. Pero que yo sepa, él tiene es una condición, no un problema", escribió un usuario.

En la misma línea, otra apuntó: "Marlon no tiene un problema, tiene una condición médica, y su mamá no está obligada a publicar el contenido de sus terapias. Bendiciones para ese bello príncipe".

Otros seguidores celebraron los logros del niño con entusiasmo. "Marlon ya sabe señas en cubano, es un amor ese bebé y súper inteligente", comentó otra usuaria. Y más de uno se derritió con el momento en que Marlon le dice a su mamá que la tiene "hasta aquí" de amor: "La mejor parte del video es ese 'me tiene hasta aquí'", escribió una fan.

No faltaron tampoco los mensajes de apoyo directo a Claudia. "Niña, no te desgastes con gente que no vale la pena. Esas cosas del nene son muy personales y nadie tiene el derecho de preguntarte esas cosas tan íntimas", le aconsejó otra.

No es la primera vez que Claudia enfrenta cuestionamientos sobre su rol como madre. A lo largo de 2025 y 2026 ha respondido en múltiples ocasiones a acusaciones de descuido, siempre con la misma fórmula: mostrar a Marlon feliz, aprendiendo y rodeado de amor.

"La gente no vive si no es opinando lo que no sabe", resumió otra seguidora, y con esa frase pareció cerrar lo que el propio Marlon ya había demostrado contando hasta cinco con los dedos.