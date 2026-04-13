Thalia, la ex pareja del reguetonero cubano Velito El Bufón, cumplió 21 años este lunes y los celebró a lo grande: playa, sus hijos y un joven que ya tiene a toda la farándula cubana hablando sin parar.

Las imágenes llegaron desde Varadero, donde Thalia apareció disfrutando de su cumpleaños junto a Harold Iglesias (@harold_iglesiasss), un creador digital cubano con casi 30,000 seguidores en Instagram.

Fue la página de farándula Un Martí To Durako quien destapó el vínculo entre ambos, cruzando un tatuaje visible en el antebrazo de Thalia en las historias de Harold.

La noticia llega en un momento en que la ruptura entre Velito y Thalia se hizo pública el 20 de febrero, y ambos parecen haber retomado sus vidas por separado. El propio Velito ha reconocido en declaraciones recientes: Llevamos separado casi seis meses.

Captura de Instagram / Velito El Bufón

Mientras tanto, Velito El Bufón eligió presentar públicamente a su nueva novia, una joven rubia con quien ya había sido visto en España en marzo. El reguetonero también ha seguido activo musicalmente y estrenó Cuidámela junto a Dany Ome y Kevincito El 13.

Thalia también subió sus propias historias desde el resort, incluyendo una foto junto a uno de sus hijos pequeños con el texto «el macho mío».