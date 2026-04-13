Thalia, la ex pareja del reguetonero cubano Velito El Bufón, cumplió 21 años este lunes y los celebró a lo grande: playa, sus hijos y un joven que ya tiene a toda la farándula cubana hablando sin parar.
Las imágenes llegaron desde Varadero, donde Thalia apareció disfrutando de su cumpleaños junto a Harold Iglesias (@harold_iglesiasss), un creador digital cubano con casi 30,000 seguidores en Instagram.
Fue la página de farándula Un Martí To Durako quien destapó el vínculo entre ambos, cruzando un tatuaje visible en el antebrazo de Thalia en las historias de Harold.
La noticia llega en un momento en que la ruptura entre Velito y Thalia se hizo pública el 20 de febrero, y ambos parecen haber retomado sus vidas por separado. El propio Velito ha reconocido en declaraciones recientes: Llevamos separado casi seis meses.
Mientras tanto, Velito El Bufón eligió presentar públicamente a su nueva novia, una joven rubia con quien ya había sido visto en España en marzo. El reguetonero también ha seguido activo musicalmente y estrenó Cuidámela junto a Dany Ome y Kevincito El 13.
Thalia también subió sus propias historias desde el resort, incluyendo una foto junto a uno de sus hijos pequeños con el texto «el macho mío».
Preguntas frecuentes sobre la ruptura y nueva relación de Thalía y Velito El Bufón
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo celebró Thalía su cumpleaños tras su ruptura con Velito El Bufón?
Thalía celebró su cumpleaños en Varadero junto a sus dos hijos y Harold Iglesias, un creador digital con quien se le vincula sentimentalmente. La celebración en la playa fue compartida en redes sociales, generando gran atención en la farándula cubana.
¿Quién es la nueva pareja de Velito El Bufón?
Velito El Bufón ha presentado públicamente a Paula Martínez como su nueva pareja. Paula es una joven rubia que trabaja como tripulante de cabina, y su relación se hizo evidente en redes sociales cuando fueron vistos juntos en España.
¿Cómo ha sido la relación entre Thalía y Velito El Bufón tras su separación?
La relación entre Thalía y Velito El Bufón ha sido cordial tras su separación, con ambos afirmando que desean el bienestar del otro por el bien de sus hijos. Velito ha prometido apoyo económico a Thalía, mientras ella ha expresado no guardar rencor.
¿Cuál es el impacto de la canción "Cuidámela" en la relación entre Velito y Thalía?
La canción "Cuidámela" de Velito El Bufón parece estar dedicada a Thalía, con versos que reflejan nostalgia y aceptación tras su ruptura. El tema ha generado debate sobre si es un gesto genuino o una estrategia mediática, pero ha sido bien recibido por los seguidores del artista.
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