Arrestan a pareja de cubanos acusados de robo de correo en casas del centro de Florida

Vídeos relacionados:

Una pareja de cubanos residentes en Hialeah fueron arrestados luego de ser descubiertos en poder de decenas de cheques por un valor aproximado de 47,000 dólares, robados de buzones de correo en vecindarios del centro-este del estado de Florida a inicios de mes, según el Departamento de Policía de Port Orange.

En un comunicado publicado esta semana, la policía informó que los sospechosos, identificados como Yania Romero, de 40 años, y Yohan Mayo, de 36, fueron detenidos el pasado 3 de abril en Deltona, condado de Volusia.

Ambos están acusados de robo o recepción de correo robado y posesión de cinco o más documentos de identificación personal —delitos federales—, luego de que su vehículo quedara grabado por la cámara de vigilancia de una de las víctimas, lo que condujo a su posterior localización y arresto.

La investigación del caso comenzó cuando, el 3 de abril, una mujer de Port Orange reportó a la policía local que una cámara de seguridad de su vivienda había captado un sedán negro deteniéndose frente a su buzón y a una persona sustrayendo un sobre con un cheque de $49.79 que había dejado para que lo recogiera el cartero, según consta en la denuncia penal.

Los agentes identificaron el automóvil como un Nissan Sentra negro y descifraron la mátricula, lo que les permitió rastrear el vehículo propiedad de Romero. La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia emitió una alerta y oficiales hallaron el carro en un centro comercial Publix en Deltona, con Romero y Mayo en su interior.

Durante el registro del vehículo, fue encontrado un sobre debajo del asiento del copiloto —que ocupaba Romero—, el cual contenía alrededor de 40 cheques con un valor total aproximado de 47,000 dólares, que habrían sido robados de buzones residenciales. Entre los cheques estaba el de la víctima de Port Orange que hizo la denuncia inicial.

La policía rastreó los movimientos del Nissan por distintas comunidades de la región, donde la pareja habría cometido robos similares en múltiples ocasiones. Según los registros judiciales del caso, fueron afectadas 25 víctimas diferentes en los condados de Volusia y Flagler.

El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos en el centro de Florida fue notificado de los robos de correo e inició una investigación sobre Romero y Mayo.

Este tipo de delito es bastante frecuente en Florida. En febrero, cinco residentes de Miami Gardens se declararon culpables en un caso de robo de correo y fraude de cheques vinculado a una red criminal que movió millones de dólares.

Los casos forman parte de una larga cadena de arrestos similares en el sur de Florida, donde las autoridades han intensificado los operativos contra el robo de correspondencia y el fraude con cheques.