Rachel Arderi convirtió una parada en una estación de gasolina en Florida en una auténtica sesión de moda, y la imagen que compartió este domingo en Instagram se robó toda la atención de su más reciente publicación.

La influencer cubana, radicada en Miami y esposa del reguetonero Oniel Bebeshito, publicó un carrusel de varias imágenes bajo la descripción "Un poquito de mi fin de semana".

El post mezcla momentos familiares en la playa con sus hijos Yan Carlos y Mía junto a una fotografía que se convirtió en el centro de todas las miradas: Rachel posando apoyada en la parte trasera de un Cadillac Escalade negro, con una composición estilizada digna de una sesión editorial.

El look está construido alrededor de un código de color amarillo vibrante que lo atraviesa de pies a cabeza: gorra de béisbol Ralph Lauren en amarillo, top blanco cropped, shorts de estampado cebra, chaqueta negra y amarilla, bolso redondo amarillo con asas blancas y sandalias de tacón alto amarillas.

Las reacciones fueron inmediatas y entusiastas. "Muchooo flowww", "Flow baby", "Esta SI es dura" y "Stop Waoo es un 20 de 10 hermosa como siempre" fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

Varios seguidores expresaron además su deseo de hacerse con piezas del look: "yo me compré unos zapatos así", escribió una usuaria, mientras otra confesó: "esa bag la tengo en mi wish list".

La imagen de la gasolinera no fue el único momento que enamoró a su comunidad. Las fotos familiares en la playa, con sus hijos disfrutando del sol y el mar en lo que parece ser la zona de Cape Coral, en el suroeste de Florida, también arrancaron elogios: "Bella esa family", "La madre más linda del año" y "Eres bella, buena madre, buena esposa".

Rachel Arderi se ha consolidado como una de las influencers cubanas más seguidas de la diáspora, con casi un millón de seguidores en Instagram y una trayectoria de looks virales que incluyen su debut en la pasarela de Miami Swim Week, conjuntos de cuero negro en Las Vegas y transparencias doradas que han generado miles de reacciones.

Su imagen pública combina la aspiración estética con una autenticidad familiar que sus seguidores valoran profundamente, y que queda resumida en uno de los comentarios más aplaudidos del post: "Ella es ejemplo de superación".

Una frase que cobra todo su peso cuando se recuerda que Rachel abandonó Cuba embarazada de cinco meses, cruzando varios países, en busca de un futuro mejor para sus hijos.