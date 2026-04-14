Gino Montalvo, el influencer cubano conocido como Oyacito, hizo su entrada oficial al reality Planeta Alofoke este lunes durante el Grand Premiere transmitido en vivo por YouTube, portando la bandera cubana como símbolo de identidad y orgullo ante toda la comunidad latina.

El momento quedó registrado en un video que publicó en su cuenta de Instagram y que en pocas horas se convirtió en uno de los más comentados del estreno: así fue la entrada de Gino Montalvo a Planeta Alofoke, con la emoción desbordada de sus seguidores celebrando cada segundo de su llegada al escenario.

Antes de cruzar la puerta del reality, Gino compartió un mensaje cargado de emoción y gratitud: "No saben todo el proceso y dedicación que me ha tocado para poder llegar hoy aquí al Planeta Alofoke. Es una oportunidad de otro planeta y de verdad voy a representar a todos esos cubanos que se sienten identificados y conecten conmigo. Con muchas ganas, amor y disciplina. Vamos a demostrar que somos grandes y unidos."

El propio creador del programa, el empresario dominicano Santiago Matías, reveló durante la entrada de Gino el motivo que lo llevó a incluirlo en este proyecto: "Gino vino a visitar Pollito aquí, que estaba down. Gino hizo un gesto que yo dije, yo tengo que traerlo en otros realities."

Ese gesto de solidaridad con Pollito Tropical, el influencer cubano Randy Álvarez, durante un momento difícil en La Casa de Alofoke, habló más que cualquier audición: le abrió las puertas del reality más ambicioso de la marca Alofoke hasta la fecha.

La participación tiene una duración de 55 días, algo que Gino asumió con plena conciencia: "Son 55 días para crecernos, aprender, y ser mejores."

También reconoció el peso emocional de alejarse de los suyos: "Voy a extrañar conectar con ustedes, con mi mami, mi familia, mis amigos, pero esto es por todos. Un día pedí esto y hoy Dios me lo cumple."

Su llegada a Planeta Alofoke llega además con el impulso de haber quedado en segundo lugar en el reality El Rancho de Destino a principios de este año, donde se llevó 25,000 dólares y un Honda Civic, consolidándose como uno de los competidores más serios del circuito de realities de influencers latinos.

Planeta Alofoke reúne a unos veinte influencers de distintos países en una convivencia de 55 días transmitida las 24 horas por YouTube, un proyecto que generó un millón de dispositivos conectados solo con su anuncio y contó con el respaldo público de Romeo Santos.

Gino cerró su mensaje previo a la entrada con una petición directa a quienes lo siguen desde afuera: "Los voy a representar con mucho cariño, mucho amor, de corazón. Gracias por estar, mis cubanos, y también mis dominicanos, mi gente de Colombia, de Venezuela, y esos países también que me apoyan."