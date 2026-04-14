Dagna Mata, la modelo mexicana que protagonizó el videoclip "Un Vals" de Christian Nodal, rompió el silencio con declaraciones explosivas: aseguró que Ángela Aguilar "está muy mal" por la polémica desatada, que lleva 90 días sin cobrar por su trabajo y que le han pedido que firme un contrato de silencio.

La joven, radicada en Madrid, habló en exclusiva con el paparazzi Jordi Martín para el programa El Gordo y la Flaca, y sus palabras no dejaron a nadie indiferente.

"Han sido días muy difíciles. Han pasado muchas cosas que yo no me esperaba", confesó Dagna desde su hogar en la capital española.

Sobre lo que estaría viviendo la esposa de Nodal, la modelo fue directa: "Supuestamente a mí me han dicho que todo esto se está saliendo de control y que también ella, pues está muy mal".

El videoclip de "Un Vals" —lanzado el 10 de abril como canción romántica dedicada a Ángela Aguilar— desató una tormenta en redes sociales desde el primer momento, porque los fanáticos notaron que Dagna tiene un llamativo parecido físico con Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija Inti: cabello corto y oscuro, tatuajes visibles en el cuello y un estilo de ropa y accesorios muy similares.

Para colmo de males, Dagna reveló que ni siquiera sabía que sería la protagonista del clip.

"En realidad no sabía que yo iba a ser protagonista. Se me había informado que yo iba a ser como una chica que iba a estar bailando con otro chico, pero no como una protagonista", explicó.

Y hay más: el video fue grabado en febrero y la modelo aún no ha visto un centavo por su trabajo, cuando le prometieron el pago en un plazo de 30 días.

"Muchas veces estamos en una posición vulnerable en la que aceptamos trabajos o hacemos cosas simplemente porque necesitamos trabajar", dijo, dejando ver la difícil situación en la que se encuentra.

Ya con abogados de por medio, Dagna confirmó que evalúa acciones legales contra el equipo de producción, aunque por ahora no puede dar más detalles.

Como si fuera poco, aseguró que le han presionado para que guarde silencio: le habrían pedido que firme un contrato de silencio para que no publique ni diga nada sobre lo ocurrido.

Desde el estreno del video, la modelo también ha recibido miles de mensajes ofensivos e insultos, y teme que toda esta situación acabe afectando su carrera de modelaje.

Ante el revuelo, Nodal se deslindó del asunto a través de sus historias de Instagram: "No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... Pero mi voz que es lo único que me queda, siempre estará con ustedes".

El director del videoclip, Juan Antonio Barbazán, asumió toda la responsabilidad del casting y aclaró que Nodal nunca vio a Dagna antes del estreno: "En ningún momento no hubo una estrategia ni nada por el estilo, fue una decisión mía y del otro director y no se lo pasamos a Christian". También pidió disculpas públicas a Ángela Aguilar "por si se ha sentido ofendida".

Dagna, por su parte, dejó claro que no quiere alimentar el enfrentamiento entre mujeres: "Soy del team inteligencia que no fomenta el odio, que no fomenta este tipo de acusaciones en contra de otras mujeres, que simplemente hace las cosas por su trabajo".

Con la boda religiosa de Nodal y Ángela ya pospuesta —estaba prevista para mayo— y esta nueva tormenta sin señales de amainar, la polémica en torno a la pareja no parece tener fin próximo.