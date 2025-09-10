Todo lo que tienes que saber sobre Isabella Ladera, la influencer venezolana que enfrenta su mayor polémica

Vídeos relacionados:

Andrea Isabella Ladera Ceresa, mejor conocida como Isabella Ladera, es una de esas figuras que parecen estar siempre en boca de todos. Con apenas 26 años, esta joven nacida en Anzoátegui, Venezuela, se ha convertido en una de las influencers latinas más seguidas del momento: entre Instagram y TikTok supera los 11 millones de seguidores. Su mezcla de maternidad, moda, estilo de vida y empoderamiento femenino la ha llevado a consolidar una marca personal con impacto global.

Pero más allá de su faceta digital, Isabella atraviesa ahora un momento delicado tras la filtración de un vídeo íntimo junto a su expareja, el cantante colombiano Beéle. Ella lo ha descrito como una “traición cruel” y anunció que tomará medidas legales, aunque también dejó claro que no permitirá que este escándalo defina su carrera.

De promesa del tenis a mamá influencer

La historia de Isabella no comenzó frente a una cámara de TikTok, sino en una cancha de tenis. Hija de Richard Ladera y Alicia Ceresa, creció en una familia acomodada y desde pequeña mostró talento deportivo, llegando al tercer lugar del ranking nacional en Venezuela. Ese talento le abrió las puertas de una beca en Broward College, Florida, en 2018.

Sin embargo, la vida le tenía otro camino preparado. A los 19 años se convirtió en madre de Mía Antonella, fruto de su relación con el creador de contenido Isander Pérez. La maternidad le dio un giro completo: dejó el tenis y los estudios para enfocarse en su hija y, al mismo tiempo, en las redes sociales. Desde entonces, compartir su experiencia con la depresión posparto, los retos de la maternidad y su día a día se volvió parte de su sello.

Influencer, modelo y empresaria

Isabella no tardó en convertir esa cercanía en un verdadero imperio digital. Su contenido mezcla bailes virales, vlogs familiares y reflexiones sobre autoestima y moda, logrando un nivel de interacción que la ha llevado al top de creadoras latinas.

Ha aparecido en videoclips de artistas como Jay Wheeler, Christian Nodal, Myke Towers, Lyanno y Anuel AA, además de participar en varios proyectos musicales de Beéle, ha trabajado con marcas internacionales y hasta abrió su propio salón de belleza en Miami, ciudad donde actualmente está radicada junto a su hija.

Entre romances, polémicas y autenticidad

Claro que la fama también le ha traído su buena dosis de controversia. En 2018 fue arrestada en EE. UU. por un pequeño hurto, un episodio que ella misma reconoció como un error del que aprendió. Su vida sentimental tampoco ha estado exenta de titulares: primero por su relación con el influencer Isander Pérez, padre de su hija, con quien vivió una historia marcada por reconciliaciones, separaciones y comentarios cruzados en redes sociales.

Más adelante, Isabella fue relacionada con personalidades como el futbolista del Real Madrid Vinícius Jr. y el peruano Hugo García, quien sería su actual ilusión.

Su romance más mediático, sin embargo, fue con el cantante colombiano Beéle. Desde el inicio estuvo rodeado de polémica, pues la entonces esposa del artista, Camila Rodríguez, lo acusó públicamente de infidelidad y llegó a mostrar mensajes privados entre él e Isabella. Entre indirectas, rumores y reconciliaciones, la relación se convirtió en una auténtica montaña rusa que ocupó titulares durante meses. Ahora, la filtración de un vídeo íntimo vuelve a ponerlos a ambos en el centro de la conversación, aunque Isabella insiste en que seguirá adelante.

Una figura en constante evolución

A diferencia de muchas estrellas fugaces de internet, Isabella ha sabido mantenerse. Con 1,67 metros de estatura, varios procedimientos estéticos de los que habla sin tapujos y un carisma que combina glamour y cercanía, se ha convertido en un referente de la cultura digital latina.

