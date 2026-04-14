Incendio arrasa más de 200 hectáreas de bosques en Minas de Matahambre

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Un incendio forestal de grandes proporciones arrasa más de 200 hectáreas de bosques en la zona de La Lanza, en el municipio de Minas de Matahambre, provincia de Pinar del Río, sin que las autoridades hayan podido controlarlo hasta el momento.

El fuego se extiende a lo largo de la carretera que enlaza los municipios de Mantua y Minas de Matahambre, alcanzando también las zonas de Río del Medio, camino al Tivisí, según confirmó Miriam Martínez Veloz, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Minas de Matahambre.

Nery López Puentes, jefe de la Defensa Civil en el municipio, precisó que más de 200 hectáreas de bosques han sido dañadas por las llamas y advirtió que aún no se ha logrado controlar el incendio, favorecido por el incremento de los vientos, señaló un reporte de la emisora Radio Minas.

Para enfrentar el siniestro se desplegó una fuerza combinada de 60 hombres de los cuerpos de guardabosques de Viñales, Mantua y del propio municipio, junto a brigadas de la Unidad Empresarial de Base Silvícola Santa Lucía, perteneciente a la Empresa Agroforestal.

Las autoridades esperan la incorporación de 60 hombres adicionales para reforzar las labores de contención.

Entre los medios disponibles figuran un buldócer, camión, tractor y otros equipos de transporte y apoyo, aunque los vientos siguen dificultando los trabajos sobre el terreno.

La zona de La Lanza tiene un historial recurrente de grandes incendios: en mayo de 2025 un fuego afectó unas 200 hectáreas en ese mismo enclave, y, entre abril y mayo de ese propio año, otro siniestro en la zona de Arenales devastó más de 3,240 hectáreas tras nueve días de combate con más de cien brigadistas.

En abril de 2022 un incendio en Minas de Matahambre arrasó unas 300 hectáreas de pinares y requirió más de 130 efectivos, helicópteros militares y 20 kilómetros de trochas cortafuego para ser controlado.

Pinar del Río concentra el mayor riesgo de incendios forestales en Cuba, con más de 411,000 hectáreas boscosas que representan el 48% de su superficie.

En 2025, la provincia occidental registró cerca de 100 incendios que dañaron más de 9,000 hectáreas, liderando la estadística nacional.

Para 2026, el Cuerpo de Guardabosques de Cuba había pronosticado una temporada muy activa en Pinar del Río, con entre 85 y 112 incendios. Según datos oficiales publicados recientemente, en el primer trimestre, ya acumulaba 31 incendios y 189.60 hectáreas dañadas.

Los expertos atribuyen entre el 90 y el 95% de los incendios forestales en Cuba a causas humanas.