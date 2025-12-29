Alerta: Pronostican temporada muy activa de incendios forestales en Pinar del Río en 2026

Vídeos relacionados:

El peligro acecha a los bosques de Pinar del Río a pocos días del inicio de 2026: expertos pronostican entre 85 y 112 incendios forestales en la provincia, de enero hasta mayo, la etapa de mayor riesgo de estos siniestros.

El Cuerpo de Guardabosques (CGB) advirtió esta semana que unas 4,000 hectáreas pudieran ser dañadas por fuegos debido a la gran cantidad de material combustible en los bosques, las exiguas lluvias y el deficiente estado de los caminos forestales.

Rubén Guerra Corrales, jefe de Gestión y manejo del fuego de la jefatura del CGB, dijo al periódico oficial Granma que este año se registraron unos 100 incendios en la provincia occidental, de los cuales 13 fueron de grandes o muy grandes proporciones.

La magnitud del problema se evidencia en que sólo estos últimos fueron responsables de cerca del 80 % de las más de 9,000 hectáreas dañadas en el territorio, según los datos revelados por el directivo.

El CGB ha reiterado que la mayor parte de estos hechos son causados por la intervención humana, por lo que continúa insistiendo a las entidades de la Agricultura y otros organismos del Estado vinculados con los bosques que es necesario enfrentar las indisciplinas y las negligencias, señaló Granma.

El diario no mencionó qué soluciones se dará a las malas condiciones de los caminos forestales, siendo esta una de las causas de los siniestros.

Lo más leído hoy:

Guerra Corrales aseguró que en los lugares donde hay ”conciencia de la necesidad de preservar las áreas forestales”, se reportan menos incendios, y citó el caso de Viñales, un territorio eminentemente montañoso, donde sólo ocurrió uno durante 2025. En cambio, en localidades como San Juan y Martínez, Mantua y Minas de Matahambre han sido frecuentes los incendios en los últimos años.

Pese a que Pinar del Río cuenta con un sistema de vigilancia que permite detectar focos de calor mediante los satélites, y tiene torres de observación repartidas por toda la serranía, continúa siendo la provincia que más incendios registra en el país.

De enero a mayo pasado, encabezó la estadística nacional con 97 siniestros que afectaron unas 9,456 hectáreas de bosque, según el informe del Cuerpo de Guardabosques de Cuba (CGC).

En los primeros cinco meses de 2025 se contabilizaron 290 incendios forestales en Cuba, que las autoridades atribuyeron a la sequía, la acumulación de material combustible, el impacto de otros fenómenos meteorológicos y del cambio climático, y negligencias en el manejo del fuego.