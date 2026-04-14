¡Laura Zapata eliminada! El público saca las garras por El Divo en "La Casa de los Famosos"

La octava eliminada de "La Casa de los Famosos 6" de Telemundo este lunes fue Laura Zapata, tras perder la batalla de votos del público frente a Eduardo Antonio, El Divo de Placetas, en lo que los televidentes calificaron como una gala "histórica" que "marca un antes y un después".

La actriz mexicana llevaba 56 días en la competencia cuando el público decidió su salida en una semana especial en la que toda la casa estuvo nominada, a excepción de Laura G, quien tenía inmunidad como líder y la usó para salvar a Stefano Piccioni de la nominación.

Las redes explotaron ante el resultado, pues para muchos el enfrentamiento entre ambos dentro del reality ya había alcanzado niveles altísimos. Pero fue más que evidente que Laura no espero que fuera ella la eliminada, mientras El Divo dio cátedra de educación al saludarla en el momento en que fue eliminada.

"Se va la imposición, la manipulación silenciosa. Se va esa energía de control donde muchos dejaron de ser ellos mismos por miedo, por estrategia o por simple supervivencia", valoró un creador de contenido en redes, una opinión con la que muchos coinciden.

No es la primera vez que el público rescata al Divo de Placetas. En varias ocasiones su fandom ha respondido masivamente para salvarlo de la eliminación y mantenerlo dentro del show.

La eliminación de Zapata desató una ola de celebración entre los seguidores del artista cubano, quienes inundaron las redes con mensajes de apoyo. "Es el alma de esa casa, sin él no hay show. Mucha tensión la que vivimos, pero se hizo justicia. Felicidades Divo de Cuba", escribió un seguidor.

Otros comentarios fueron igual de contundentes. "La mejor eliminación en toda la historia de la casa de los famosos, historicoooooo!!! Arriba Divo te amamos!!!", publicó otro fan. Un tercero destacó la actitud del cantante durante la gala: "Mira la reacción del Divo, súper caballero, incluso se lo notó afectado. El cuarto tierra respetó el dolor del cuarto agua, pero si hubiera sido al revés seguro estoy que no hubieran hecho lo mismo".

La propia Zapata rompió el silencio tras su salida con declaraciones que dejaron ver su sorpresa ante el resultado. "no me voy porque jugué mal, me voy porque el público decidió" que yo me fuera, afirmó la actriz mexicana.

Con la salida de Zapata, quedan 13 participantes en competencia disputando el premio de 200,000 dólares. ¿Ganará El Divo esta edición de La Casa de los Famosos? Solo resta esperar y ver.