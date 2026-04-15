"La Habana huele a basura quemada": el crudo retrato de la "Ciudad Maravilla"

La periodista Yoani Sánchez publicó este miércoles un video realizado desde el balcón de su apartamento, a 14 pisos de altura en La Habana, mostrando un foco activo de basura incendiada en las cercanías del Cerro, con una denuncia que resume en una frase la realidad de la capital cubana: "La Habana huele a basura quemada".

Desde su terraza, Sánchez filmó las llamas y el humo mientras describía una ciudad irreconocible. "Es raro, muy raro el día que yo me pare en la terraza de mi casa a 14 pisos de altura y no vea un foco, un foco como este de basura incendiada", afirmó.

La periodista describió el ambiente que respira cada mañana al asomarse: "Nada más levantarme y tomar la primera bocanada de aire despierta, el sentimiento que tengo es en una ciudad que asfixia, una ciudad que huele a basura quemada, a plásticos incinerados también, a cartones, pudrición que ha pasado por las llaves".

Sánchez señaló directamente al colapso de los servicios comunales como causa del fenómeno: "La gente está harta de que servicios comunales no vengan a buscar la basura y entonces le prenden fuego".

"Esto es una situación muy, muy desagradable y muy peligrosa que estamos viviendo", advirtió, y subrayó que la quema de desperdicios "se ha convertido en una práctica cada vez más común" en la capital.

La denuncia no es aislada.

Desde febrero de 2026, focos de quema de basura a cielo abierto han sido documentados en Regla, Diez de Octubre, Lawton, San Miguel del Padrón y Puentes Grandes.

En ese último municipio, las propias autoridades convirtieron el Parque Metropolitano en un quemadero, a apenas cincuenta metros del hospital Clínico Quirúrgico de 26, en el municipio Plaza de la Revolución.

La raíz del problema es estructural: en febrero de 2026, solo 44 de los 106 camiones recolectores disponibles estaban operativos por falta de combustible, mientras la ciudad genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos diarios de residuos sólidos.

El Centro de Neurociencias de Cuba alertó en febrero de 2026 que la combustión incompleta de basura libera monóxido de carbono, dioxinas, furanos y al menos treinta compuestos tóxicos, con efectos documentados sobre la salud respiratoria, cardiovascular y neurológica, especialmente en niños y ancianos.

La respuesta del régimen ha sido insuficiente.

El primer ministro Manuel Marrero Marrero convocó el 28 de febrero a una "jornada masiva de higienización" con más de 450 equipos, y el gobierno anunció un proyecto de inversión con capital portugués para modernizar la gestión de residuos.

En marzo ordenó además enviar trabajadores afectados por la crisis energética a reforzar los servicios comunales.

Ninguna de esas medidas ha detenido la quema cotidiana, como documenta el video de Sánchez publicado este miércoles bajo los hashtags #EstaCiudadMata, #Cuba y #SOSCuba.

La ironía del contexto es brutal: La Habana ostenta desde el 7 de junio de 2016 el título de "Ciudad Maravilla" otorgado por la Fundación New7Wonders, distinción que el régimen utilizó como herramienta de promoción turística y que hoy contrasta con las columnas de humo tóxico que se elevan sobre sus tejados cada mañana.