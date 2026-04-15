Operativo en la montaña salva a gestante de gemelos de alto riesgo en Guantánamo

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Un equipo médico liderado por el doctor Yaciel Montoya Sierra, director de salud municipal de El Salvador, recorrió varias horas por vías de difícil acceso para rescatar a Yelenis Martínez Pantoja, una joven de 26 años con 26 semanas de gestación de un embarazo gemelar de alto riesgo, en la comunidad montañosa del Oasis, en el municipio El Salvador, provincia de Guantánamo.

Yelenis vivía en una zona sin carreteras adecuadas, lo que hacía imposible que llegara por sus propios medios a recibir atención especializada.

Tras el traslado, la paciente fue ingresada en el hogar materno de Guantánamo, donde recibe cuidados permanentes y seguimiento especializado por tratarse de un embarazo gemelar, clasificado automáticamente como de alto riesgo y considerado "valioso" por el sistema de salud cubano.

Al momento de la publicación, Yelenis se encuentra compensada y sin riesgo, con el objetivo de que pueda cumplir su embarazo satisfactoriamente y regresar a casa con sus dos bebés.

La propia paciente expresó su gratitud: "Siento agradecida de que me fueran a buscar por mi estado de salud y por la situación montañosa donde vivo."

El operativo fue reportado por el periodista Daniel Martínez Balón y difundido por Radio Guantánamo, y las imágenes muestran una ambulancia tipo UAZ-452 de fabricación soviética —con matrícula cubana B 242702— como el vehículo utilizado para el traslado, evidencia del deteriorado parque automotor médico en la región.

El municipio El Salvador registra actualmente 156 gestantes, 55 de ellas con alto riesgo. Gracias a estas acciones de rescate y seguimiento, la mortalidad materna e infantil en el municipio se mantiene en cero en lo que va de 2026.

Este rescate se produce apenas una semana después de un operativo similar en la misma zona: el 8 de abril, un equipo integrado por el Sistema Integrado de Urgencias Médicas de Guantánamo, la Cruz Roja Cubana y el Programa de Atención Materno-Infantil trasladó a otra embarazada de gemelos desde la comunidad de El Dajao, también en el municipio El Salvador, utilizando vehículos todo terreno.

Ambos casos reflejan un patrón recurrente en una provincia donde más del 82% de la superficie es montañosa y muchas comunidades carecen de carreteras, electricidad y servicios básicos.

El contraste con la situación sanitaria nacional es marcado: la mortalidad materna en Cuba alcanzó 56,3 por cada 100,000 nacidos vivos hasta julio de 2025, casi el doble que en 2024, cuando fue de 37,4, mientras que la mortalidad infantil subió a 8,2 por cada 1,000 nacidos vivos en el primer semestre de ese año, el nivel más alto en 25 años, según datos oficiales confirmados por el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda.