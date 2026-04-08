Rescatan a embarazada de gemelos en zona intrincada de Guantánamo

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Un equipo multisectorial logró trasladar con éxito a una embarazada de gemelos desde la comunidad de El Dajao, en el municipio de El Salvador, provincia de Guantánamo, hasta un centro hospitalario, en una operación de rescate realizada por caminos de tierra y roca en condiciones extremas.

La acción fue posible gracias a la coordinación del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) de Guantánamo, la Cruz Roja Cubana, el Programa de Atención Materno-Infantil (PAMI) y los Directores Generales de Salud de la provincia, quienes movilizaron vehículos todo terreno tipo Toyota Land Cruiser identificados con la Cruz Roja para llegar hasta la paciente.

El hecho fue divulgado en redes sociales por el socorrista Aris Arias Batalla, integrante del equipo de Santiago de Cuba que participó en el operativo, quien destacó la labor de su colega el médico Wilfredo Piñeiro como figura clave en la operación.

El operativo pone de relieve los desafíos que enfrentan las comunidades rurales de la región oriental de Cuba, donde más del 82% de la superficie de Guantánamo es montañosa, lo que complica enormemente el acceso a servicios de salud en situaciones de emergencia.

Esta realidad geográfica afecta especialmente a comunidades que carecen de carreteras adecuadas, energía eléctrica y otros servicios básicos, lo que convierte cada traslado médico urgente en una misión de alto riesgo logístico, recordó IPS.

No es la primera vez que se realizan operaciones de este tipo en la región. Anteriormente, otros pacientes han sido evacuados en helicóptero desde una zona intrincada de Guantánamo, evidenciando la recurrencia de estos desafíos en las comunidades más aisladas de la provincia.

"La acción conjunta del SIUM Guantánamo, la Cruz Roja Cubana, el PAMI y los Directores Generales de Salud hicieron posible superar los retos del terreno y garantizar la atención médica oportuna", destacó el equipo participante en el operativo.