Rescatan a embarazada de gemelos en zona intrincada de Guantánamo

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Un equipo multisectorial logró trasladar con éxito a una embarazada de gemelos desde la comunidad de El Dajao, en el municipio de El Salvador, provincia de Guantánamo, hasta un centro hospitalario, en una operación de rescate realizada por caminos de tierra y roca en condiciones extremas.
La acción fue posible gracias a la coordinación del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) de Guantánamo, la Cruz Roja Cubana, el Programa de Atención Materno-Infantil (PAMI) y los Directores Generales de Salud de la provincia, quienes movilizaron vehículos todo terreno tipo Toyota Land Cruiser identificados con la Cruz Roja para llegar hasta la paciente.
El hecho fue divulgado en redes sociales por el socorrista Aris Arias Batalla, integrante del equipo de Santiago de Cuba que participó en el operativo, quien destacó la labor de su colega el médico Wilfredo Piñeiro como figura clave en la operación.
El operativo pone de relieve los desafíos que enfrentan las comunidades rurales de la región oriental de Cuba, donde más del 82% de la superficie de Guantánamo es montañosa, lo que complica enormemente el acceso a servicios de salud en situaciones de emergencia.
Esta realidad geográfica afecta especialmente a comunidades que carecen de carreteras adecuadas, energía eléctrica y otros servicios básicos, lo que convierte cada traslado médico urgente en una misión de alto riesgo logístico, recordó IPS.
No es la primera vez que se realizan operaciones de este tipo en la región. Anteriormente, otros pacientes han sido evacuados en helicóptero desde una zona intrincada de Guantánamo, evidenciando la recurrencia de estos desafíos en las comunidades más aisladas de la provincia.
"La acción conjunta del SIUM Guantánamo, la Cruz Roja Cubana, el PAMI y los Directores Generales de Salud hicieron posible superar los retos del terreno y garantizar la atención médica oportuna", destacó el equipo participante en el operativo.
Preguntas Frecuentes sobre Rescates en Zonas Remotas de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo se llevó a cabo el rescate de la embarazada de gemelos en Guantánamo?
El rescate fue realizado por un equipo multisectorial que incluyó al Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) de Guantánamo, la Cruz Roja Cubana, y el Programa de Atención Materno-Infantil (PAMI). Utilizaron vehículos todo terreno para trasladar a la paciente desde una zona de difícil acceso hasta un centro hospitalario.
¿Cuáles son los principales desafíos para el acceso a servicios de salud en Guantánamo?
La provincia de Guantánamo enfrenta serios desafíos debido a su geografía, ya que más del 82% de su superficie es montañosa, lo que dificulta el acceso a servicios de salud, especialmente en situaciones de emergencia. Muchas comunidades carecen de carreteras adecuadas y servicios básicos, complicando aún más los traslados médicos urgentes.
¿Qué papel juega el SIUM en las emergencias médicas en Cuba?
El SIUM es crucial en la coordinación y resolución de urgencias médicas a nivel primario en Cuba, resolviendo más del 60% de estas emergencias. En el caso del rescate en Guantánamo, el SIUM coordinó los recursos necesarios para asegurar la atención médica oportuna a la embarazada de gemelos.
¿Cómo afectan las condiciones geográficas y climáticas las operaciones de rescate en Cuba?
Las condiciones geográficas y climáticas en Cuba, especialmente en el oriente del país, complican enormemente las operaciones de rescate. La presencia de montañas, la falta de infraestructura adecuada y eventos climáticos como huracanes agravan la situación, haciendo que cada operación de rescate sea un desafío logístico significativo.
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