Dany Ome publicó este martes un adelanto que ya tiene al mundo del reparto cubano en llamas: una canción grabada junto a Kevincito El 13 y el astro puertorriqueño Ozuna, y la reacción de los seguidores no se hizo esperar.

El clip de un minuto, compartido en Instagram, muestra fragmentos de una letra pegajosa y bailable que ya se le está quedando grabada a todo el que la escucha: "Me enredé contigo y fue / Te sentí necesidad / En tu cejita me metí / Tú me llevaste hasta atrás / Niña, no te despidas / Si te bailas, antes que te vayas, párteme la vida / Tú eres el amor de mi vida".

El propio Dany Ome acompañó la publicación con un mensaje que lo dice todo: "El Género Se Llama reparto. Gracias Ozuna por la oportunidad… está sale ya mismo. Puerto Rico y Cuba. Déjense sentir, familia".

Y la familia se dejó sentir. En pocas horas, el adelanto acumuló más de 668,000 reproducciones, 141,000 likes y más de 1,100 comentarios, con reacciones que van desde el orgullo cubano hasta la certeza de que esto va a explotar a nivel mundial.

Además, reveló que no es una, sino dos canciones las que el dúo tiene preparadas junto al artista boricua, lo que multiplica la expectativa entre los fanáticos del género.

El reparto cubano sigue ganando terreno internacional, impulsado también por hitos como la presencia de Bebeshito en la Billboard Latin Music Week 2025, que marcó un antes y un después para el género en los escenarios globales.

"Creo que la mejor colaboración del género con un artista internacional hasta ahora es esta", escribió uno de los seguidores, resumiendo el sentir generalizado de una comunidad que ve en este lanzamiento un paso histórico para el reparto cubano.