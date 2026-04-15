Dany Ome publicó este martes un adelanto que ya tiene al mundo del reparto cubano en llamas: una canción grabada junto a Kevincito El 13 y el astro puertorriqueño Ozuna, y la reacción de los seguidores no se hizo esperar.
El clip de un minuto, compartido en Instagram, muestra fragmentos de una letra pegajosa y bailable que ya se le está quedando grabada a todo el que la escucha: "Me enredé contigo y fue / Te sentí necesidad / En tu cejita me metí / Tú me llevaste hasta atrás / Niña, no te despidas / Si te bailas, antes que te vayas, párteme la vida / Tú eres el amor de mi vida".
El propio Dany Ome acompañó la publicación con un mensaje que lo dice todo: "El Género Se Llama reparto. Gracias Ozuna por la oportunidad… está sale ya mismo. Puerto Rico y Cuba. Déjense sentir, familia".
Y la familia se dejó sentir. En pocas horas, el adelanto acumuló más de 668,000 reproducciones, 141,000 likes y más de 1,100 comentarios, con reacciones que van desde el orgullo cubano hasta la certeza de que esto va a explotar a nivel mundial.
Además, reveló que no es una, sino dos canciones las que el dúo tiene preparadas junto al artista boricua, lo que multiplica la expectativa entre los fanáticos del género.
El reparto cubano sigue ganando terreno internacional, impulsado también por hitos como la presencia de Bebeshito en la Billboard Latin Music Week 2025, que marcó un antes y un después para el género en los escenarios globales.
"Creo que la mejor colaboración del género con un artista internacional hasta ahora es esta", escribió uno de los seguidores, resumiendo el sentir generalizado de una comunidad que ve en este lanzamiento un paso histórico para el reparto cubano.
Preguntas frecuentes sobre la colaboración de Ozuna con Dany Ome y Kevincito El 13
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la importancia de la colaboración de Ozuna con Dany Ome y Kevincito El 13?
La colaboración de Ozuna con Dany Ome y Kevincito El 13 es vista como un hito internacional para el género del reparto cubano, ya que involucra a uno de los artistas latinos más escuchados del mundo, Ozuna, lo que representa una oportunidad significativa para que el reparto cubano cruce fronteras de forma masiva.
¿Cuántas canciones han grabado Ozuna, Dany Ome y Kevincito El 13?
Dany Ome ha confirmado que junto a Kevincito El 13 tienen dos canciones de reparto grabadas con Ozuna, lo que ha generado una gran expectativa entre los fanáticos del género.
¿Cómo ha sido la reacción del público ante el adelanto de la canción?
La reacción del público ha sido explosiva, con el adelanto acumulando más de 668,000 reproducciones, 141,000 likes y más de 1,100 comentarios en pocas horas, demostrando el orgullo cubano y la certeza de que el tema va a tener un impacto mundial.
¿Qué impacto puede tener esta colaboración en el género del reparto cubano?
Esta colaboración podría ser el espaldarazo definitivo para que el reparto cubano gane reconocimiento internacional, ya que cuenta con la participación de Ozuna, un artista con un amplio alcance global.
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