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Dany Ome confirmó este martes, desde un estudio de grabación, que él y su compañero Kevincito El 13 tienen dos canciones de reparto grabadas junto al puertorriqueño Ozuna, un gran hito internacional para el género cubano.

El anuncio llegó a través de una publicación en Instagram donde Dany Ome compartió fotos junto a Kevincito El 13 y Ozuna, posando entre monitores de estudio y luces LED azules, con un mensaje tan directo como retador: "EL REPARTO MÁS DURO QUE TIENE Cuba". El artista lanzó además dos preguntas retadoras a sus seguidores: "¿quién puso el reparto comercial? ¿quién lo va a hacer internacional?"

En sus historias de Instagram, el artista oriundo de Santa Clara amplió el mensaje con un tono emotivo y agradecido: "De antemano puedo darle gracias a Dios, segundo a Ozuna, a todo mi equipo que no le hemos bajado ni en las malas ni en las buenas y a ustedes que a ustedes les debo todo. Desde ya anoten los 2 temas de reparto que van a ser mundiales con el favor de Dios, no les cabe ninguna duda, los amo."

Dany Ome también llamó a sus seguidores a movilizarse para darle visibilidad internacional al movimiento: "Suban toda la foto a sus historias, vamos a hacer que el mundo sepa que estamos así, de hacerlo internacional." Y en otra historia añadió: "Familia, ayer fue un día único para todos los cubanos que aman la música que salió de la calle, la música que un día muchos trabajaron y defendieron, y hoy se está logrando lo que tantos años hemos soñado."

Captura de Instagram / Dany Ome

La reacción de los fans fue inmediata y explosiva. Los comentarios inundaron la publicación con mensajes de apoyo, en una demostración del enorme seguimiento que la dupla ha acumulado, especialmente desde que en octubre de 2025 estrenaron El Gordo, uno de sus temas más exitosos, y más recientemente en febrero de 2026 lanzaron el EP LBMA junto a Bebeshito, en homenaje al fallecido El Taiger.

La colaboración con Ozuna no es la primera vez que el reggaetonero puertorriqueño se acerca al universo musical cubano. En su momento, El Micha reveló que el cantante puertorriqueño había grabado una colaboración con él, aunque el tema nunca llegó a publicarse. Años después, El Taiger se reunió con Ozuna en Roma, pero tampoco se concretó ningún lanzamiento, dejando a los fanáticos del reparto con las manos vacías.

El historial de Ozuna respalda las expectativas generadas por esta colaboración. El artista boricua, cuyo álbum Odisea llegó al número uno en la lista de álbumes latinos de Billboard, es uno de los artistas latinos más escuchados del mundo, con miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. Una colaboración de este calibre podría representar el espaldarazo definitivo para que el reparto cubano cruce fronteras de forma masiva.