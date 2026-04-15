La cantante cubana La Diosa volvió al quirófano para someterse a un retoque en sus ojos y dejarlos "más claros todavía". La artista mostró a sus seguidores todo el proceso paso a paso a través de sus redes sociales, generando reacciones entre sus fanáticos.
En sus videos, La Diosa explicó que regresó al médico porque quería intensificar aún más el tono claro de sus ojos, un resultado que no quedó completamente a su gusto tras la primera intervención. La cantante compartió imágenes desde la clínica, antes, durante y después del procedimiento, con total naturalidad y sin ocultar ningún detalle. Incluso respondió a una seguidora que se interesó por el precio: 8.000 dólares.
Sin embargo, la recuperación no estuvo exenta de molestias. La propia artista reconoció que "se me traba el ojo, no puedo parpadear", describiendo las incomodidades que experimentó en los días posteriores a la operación.
No es la primera vez que La Diosa se somete a este tipo de intervención. En 2024, tras su primera cirugía para cambiar el color de sus ojos, la cantante declaró que su autoestima estaba por el cielo como el color de mis ojos, mostrándose completamente satisfecha con los resultados obtenidos en aquel momento.
Esta práctica se ha convertido en una moda entre los artistas cubanos radicados en Miami, quienes han optado por modificar quirúrgicamente el color de su iris. No obstante, los resultados no siempre son los esperados, como quedó demostrado con el precio que pagó, por ejemplo, Yailin La Más Viral en 2024, quien tuvo que someterse a una nueva intervención tras arrepentirse de los resultados.
Ante el auge de estas cirugías, la Academia Estadounidense de Oftalmología advierte sobre posibles riesgos asociados a este tipo de procedimientos, entre ellos inflamación, aumento de la presión ocular, cataratas y daños permanentes en la visión.
Preguntas frecuentes sobre las cirugías estéticas de cambio de color de ojos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué La Diosa decidió someterse nuevamente a una cirugía para cambiar el color de sus ojos?
La Diosa buscó intensificar aún más el tono claro de sus ojos porque el resultado de la primera intervención no cumplió completamente con sus expectativas estéticas. La cantante quiso ajustar el color para que quedara más a su gusto.
¿Cuáles son los riesgos de las cirugías para cambiar el color de los ojos?
Según la Academia Estadounidense de Oftalmología, estos procedimientos pueden causar inflamación, aumento de la presión ocular, cataratas y daños permanentes en la visión. Es importante que las personas consideren estos riesgos antes de someterse a la cirugía.
¿Cuál es la tendencia entre los artistas cubanos respecto al cambio de color de ojos?
En los últimos tiempos, muchos artistas cubanos radicados en Miami han optado por modificar quirúrgicamente el color de su iris. Esta tendencia ha sido seguida por figuras como La Diosa, L Kimii y Osmani García, generando un amplio debate en las redes sociales.
¿Cómo ha sido la recuperación de La Diosa tras su cirugía ocular?
La recuperación de La Diosa no ha sido completamente cómoda. La artista experimentó molestias como dificultad para parpadear y sensación de que el ojo se "traba". Estas incomodidades son comunes tras este tipo de procedimientos y pueden afectar temporalmente la calidad de vida.
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