Horóscopo del 2026-04-16 — La energía de renovación que anhelas

Vídeos relacionados:

Hoy comienza un ciclo de renovación profunda. El cielo te hace una invitación a abrazar tu identidad bajo la poderosa energía que traerá mañana la Luna Nueva en Aries. Recuerda que hay siete cuerpos celestes alineados en este primer signo del zodiaco —Sol, Luna, Mercurio, Marte, Saturno, Quirón y Neptuno—, vivimos un momento trascendental de inicios, coraje y cambios que traen sanación.

Esta semana marca transformaciones decisivas, en lo personal y en lo social. Llega el impulso para actuar con valentía y dar pequeños pasos para construir el futuro que deseamos. Esta noche, haz una pausa consciente: reflexiona, visualiza y conecta con tus deseos más auténticos. Prepárate para sembrar intenciones claras y firmes, alineadas con tu propósito, cuando la Luna Nueva te abrace mañana.

♈ Aries

Aries, hoy sientes ese fuego tan tuyo arder con una dirección clara, y eso no es poca cosa. Hay algo que llevas tiempo queriendo mover y hoy el universo te dice: ahora. No esperes que el camino esté perfecto para empezar a caminar; los que esperan el momento ideal a veces se quedan sentados para siempre. En lo económico, una gestión que tenías pendiente puede resolverse más rápido de lo que crees si te fajaste de verdad. Alguien cercano —quizás lejos en distancia pero cerca del corazón— te manda señales de que está bien, y eso te da más energía de la que imaginas. La primavera te pertenece, Aries. Planta hoy lo que quieres cosechar en agosto.

Número de la suerte: 7 · Compatibilidad: Sagitario · Consejo: El que no arriesga no cruza.

♉ Tauro

Tauro, tú que sabes tanto de raíces, hoy el cielo te habla de ramas. Las raíces están bien, están firmes —ya te encargaste de eso con mucho sacrificio— y ahora es momento de dejar que algo nuevo crezca hacia arriba. En el amor, una conversación pendiente puede abrirse hoy con una suavidad que no esperabas; deja que fluya sin controlar cada palabra. Este jueves jupiteriano es ideal para darle un empujón concreto a tu proyecto económico, no solo pensarlo. La salud te pide que comas bien, que descanses, que te trates con la misma generosidad con que tratas a los demás. Eres de los que construye en silencio y cosecha en grande.

Número de la suerte: 33 · Compatibilidad: Virgo · Consejo: Cuida el árbol que ya sembraste y planta uno nuevo.

♊ Géminis

Géminis, hoy tu mente vuela más de lo normal, y eso está bien siempre que no te vuele también la paz. Hay dos caminos frente a ti —como casi siempre— y la clave hoy no es elegir el perfecto sino elegir el que más resuena con quien quieres ser. Una comunicación importante puede llegar hoy: un mensaje, una llamada, una noticia que abre una ventana donde antes había pared. En lo familiar, sientes la distancia de alguien que quieres, pero también sientes que el vínculo está intacto, que el amor no se mide en kilómetros. Confía en tu intuición más que en tu análisis hoy; tu corazón ya sabe lo que tu cabeza todavía está procesando.

Número de la suerte: 21 · Compatibilidad: Libra · Consejo: Habla menos, escucha más, actúa con certeza.

♋ Cáncer

Cáncer, la luna nueva te toca de un modo especial porque la luna siempre fue tuya. Hoy es un día de intenciones profundas, de esas que no se dicen en voz alta pero que el universo escucha perfectamente. Si llevas tiempo pidiendo estabilidad —económica, emocional, familiar— este es el momento de renovar ese pedido con fe genuina, no con desesperación. Alguien de tu sangre necesita saber que estás bien; una llamada corta puede hacer más de lo que imaginas. En el amor, la ternura que das hoy regresa multiplicada antes de que termine la semana. No te escondas detrás del caparazón, Cáncer; el mundo necesita lo que tú tienes para dar.

Número de la suerte: 44 · Compatibilidad: Piscis · Consejo: El amor que das en silencio también cuenta.

♌ Leo

Leo, hay días en que el sol brilla para todos y días en que brilla especialmente para ti. Hoy es de los segundos. Júpiter te empuja hacia una expansión que llevas meses mereciendo pero quizás postergando por miedo o por cuidar a otros primero. En lo profesional, una idea que tienes puede encontrar hoy el oído correcto si te atreves a compartirla; no la guardes más. En el amor, tu presencia —esa energía tan tuya— es lo que más necesita quien está a tu lado. La salud pide movimiento, aire fresco, que salgas aunque sea un rato a recordar que el mundo es grande y tú eres parte de lo mejor que tiene.

Número de la suerte: 1 · Compatibilidad: Aries · Consejo: Tu luz no opaca a nadie; al contrario, invita.

♍ Virgo

Virgo, tú que revisas todo dos veces antes de soltar, hoy el universo te pide que sueltes una vez sin revisar tanto. No todo necesita estar perfecto para merecer comenzar. Hay un asunto económico que puedes resolver con más ingenio que recursos; confía en tu capacidad de encontrar la vuelta, que eso siempre se te ha dado bien. En lo espiritual, este jueves tiene una energía de trabajo honesto que te habla directo al alma: lo que se construye con las propias manos dura. Alguien a quien admiras puede acercarse hoy con una propuesta o una palabra que te orienta. Escucha con atención. La primavera también es tuya, aunque tú la vivas con más orden que los demás.

Número de la suerte: 18 · Compatibilidad: Tauro · Consejo: La perfección puede esperar; el momento, no.

♎ Libra

Libra, hoy la balanza no está en equilibrio —y eso, aunque te incomoda, es exactamente lo que necesitas. El desequilibrio de hoy es el que te obliga a moverte, a tomar partido, a decidir de una vez. En el amor, llevas tiempo midiendo pros y contras de algo que en el fondo ya decidiste con el corazón; hoy puedes dar ese paso. En lo económico, una conversación sobre dinero que has evitado puede abordarse con diplomacia y salir mejor de lo que temes. La luna nueva siembra intenciones de armonía real, no de paz fingida. Pide hoy por lo que de verdad quieres, sin adornos, sin rodeos. Júpiter escucha a los que son honestos consigo mismos.

Número de la suerte: 29 · Compatibilidad: Géminis · Consejo: Decide con el corazón y ajusta con la cabeza.

♏ Escorpio

Escorpio, hay algo que está muriendo en ti —y eso es buenísimo. No toda muerte es pérdida; a veces es la piel vieja que cae para que aparezca algo más verdadero debajo. Este jueves de luna nueva te invita a dejar ir lo que ya cumplió su ciclo: un resentimiento, una espera, una versión de ti que ya no te sirve. En lo familiar, hay una reconciliación posible si tú das el primer paso, aunque no seas el que más debe. Tu economía puede recibir una señal positiva hoy, algo pequeño pero significativo que confirma que el esfuerzo de estos meses no fue en vano. La transformación que estás viviendo tiene nombre, aunque todavía no lo sepas.

Número de la suerte: 56 · Compatibilidad: Cáncer · Consejo: Soltar también es una forma de ganar.

♐ Sagitario

Sagitario, hoy el camino te llama y tú ya lo sabes porque lo sientes en los pies. Hay nuevos horizontes que se están dibujando —algunos cerca, algunos lejos— y Júpiter, tu planeta, está abriendo puertas con generosidad hoy. Si tienes un plan de viaje, de cambio, de nuevo comienzo en mente, este jueves es ideal para dar el primer paso concreto. En el amor, tu honestidad característica puede ser hoy un regalo para alguien que necesita escuchar la verdad con cariño. La fe en el camino es tu mayor fortaleza; no la cambies por certezas que nadie puede darte. Lo que viene viene bueno, Sagitario, y tú llegas primero porque nunca dejaste de caminar.

Número de la suerte: 9 · Compatibilidad: Aries · Consejo: La fe no pesa; llévala siempre.

♑ Capricornio

Capricornio, nadie sabe mejor que tú lo que cuesta construir algo con las propias manos, paso a paso, sin atajos. Hoy el universo reconoce ese esfuerzo y te manda una señal de que vas bien, aunque el resultado todavía no sea visible del todo. En lo económico, una gestión que requiere paciencia da un pequeño avance hoy; no lo subestimes, los grandes cambios empiezan así. En el amor, tu pareja o alguien cercano necesita que bajes un poco la guardia y dejes ver al Capricornio tierno que existe detrás del serio. La luna nueva de hoy es perfecta para plantar una intención de abundancia a largo plazo. Tú sabes esperar, y eso te hace ganar.

Número de la suerte: 62 · Compatibilidad: Virgo · Consejo: El trabajo honesto siempre encuentra su recompensa.

♒ Acuario

Acuario, hoy tienes una idea que parece rara y es justo por eso que vale la pena. Las ideas que no encajan en los moldes de siempre son las que cambian las cosas, y tú lo sabes mejor que nadie. Júpiter te da hoy una chispa de expansión: comparte esa visión, encuentra a alguien que pueda entenderla. En lo personal, hay una persona en tu vida que te admira más de lo que te dice; presta atención a los gestos pequeños. La salud emocional pide que te conectes con algo que te dé paz: música, naturaleza, conversación profunda con alguien de confianza. Eres de los que abre caminos que otros después transitan con gratitud.

Número de la suerte: 37 · Compatibilidad: Sagitario · Consejo: Las ideas nuevas necesitan aire, no silencio.

♓ Piscis

Piscis, hoy el cielo y el mar están del mismo color, y eso significa que estás en tu elemento. La luna nueva activa tu intuición de una forma que rara vez se da tan clara: confía en lo que sientes, en esa voz suave que no hace ruido pero que siempre acierta. En lo espiritual, es un día poderoso para pedir, para agradecer, para renovar la fe en algo más grande que los problemas del día a día. Alguien que extrañas puede aparecer hoy de alguna forma —un sueño, un mensaje, un recuerdo que llega con calor—; recíbelo como lo que es: una señal de que el amor no entiende de distancias. En lo económico, una pequeña entrada inesperada puede alegrar el jueves. Que el mar te traiga lo que necesitas, Piscis.

Número de la suerte: 88 · Compatibilidad: Cáncer · Consejo: Lo que pides con fe ya está en camino.