Crisis agrícola en Cuba: campesinos cambian comida por diésel, según informe

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La organización de monitoreo de la seguridad alimentaria en Cuba, Food Monitor Program (FMP) publicó este jueves un informe que documenta cómo la escasez de diésel en Cuba ha llevado a los campesinos a intercambiar alimentos por combustible, en lo que el organismo describe como una de las limitaciones más severas de los últimos años para la producción agrícola del país.

Durante el primer trimestre de 2026, el litro de diésel en el mercado negro se cotiza entre 1,500 y 3,000 pesos según la calidad, la cantidad y el lugar de compra, precios que los productores agrícolas no pueden costear en efectivo.

"Tractores, sistemas de riego, transporte de cosechas y preparación de tierras dependen en gran medida de este combustible", recalcó FMP para dar una idea de la gran envergadura e impacto del problema.

Sin embargo, en meses anteriores, el precio del diésel en el mercado informal llegó a 4,000 pesos, una cifra que ilustra la volatilidad extrema del mercado negro de combustible en la isla.

Ante esa imposibilidad, los campesinos han reactivado un sistema de trueque –en el mercado informal– que evoca la crisis de los años noventa: intercambian queso, leche de vaca, frijoles, arroz, carne de cerdo, manteca, maní, huevos y carne de pollo a cambio del hidrocarburo que necesitan para trabajar sus tierras.

"Esta situación no solo encarece los costos de producción, sino que introduce dinámicas de ilegalidad y vulnerabilidad para los agricultores, afectando directamente la disponibilidad de alimentos en el país", indicó la organización.

Además, recalcó que el acceso al diésel mediante redes informales, "implica costos significativamente mayores, lo que incrementa el precio final de los productos agrícolas y reduce los márgenes de sostenibilidad económica para los agricultores".

En otras palabras: además del campesino, la población padecerá –sin frenos– el alza descontrolada de precios.

Según datos oficiales, la producción de arroz cayó un 81%, los huevos un 61%, cifras que reflejan el colapso sostenido del sector agropecuario cubano.

El impacto de esta crisis no se limita a los pequeños productores.

El 96,4% de las 9,236 mipymes agropecuarias registradas en Cuba enfrenta restricciones severas por la falta de combustible, lo que compromete la cadena de suministro alimentario a nivel nacional.

Organismos internacionales también han alertado sobre las consecuencias para la población. Según advirtió la FAO, aunque en algunos casos se logre producir alimentos, la población no va a poder acceder a esos alimentos debido a los problemas de distribución y los precios prohibitivos.

El informe advierte que este intercambio no es un trueque tolerado como el de ropa o electrodomésticos, sino una práctica criminalizada por el régimen, que considera el diésel un recurso estratégico de supervivencia del sistema.

En ese contexto, la policía cubana detuvo a 16 personas en La Habana por venta ilegal de combustible, una señal de la represión activa sobre estas redes informales.

Mientras tanto, Brasil anunció el cinco de marzo el envío de ayuda humanitaria a Cuba en forma de alimentos, en un gesto que subraya la gravedad de la situación alimentaria en la isla.

El informe concluye que este trueque debe realizarse en silencio, con suspicacia y siempre vigilante a la realidad de que cualquier vendedor o comprador pudiera ser un informante del aparato represivo.