"Héroe": director de una escuela en EE.UU. se enfrenta a un hombre armado

Un nuevo video de vigilancia publicado el martes muestra al director de Pauls Valley High School, en Oklahoma, Kirk Moore, lanzarse físicamente sobre un exalumno armado que había abierto fuego dentro del plantel, en un acto que las autoridades calificaron de heroico y que evitó una masacre.

El incidente ocurrió el 7 de abril alrededor de las 2:19 p.m., cuando Victor Hawkins, de 20 años y exestudiante del centro, logró entrar al edificio porque una persona desde adentro le abrió una puerta con cerradura, sin saber aparentemente que facilitaba el acceso a un agresor armado.

Según el affidavit de arresto, Hawkins intentó disparar a un estudiante en el momento de entrar, pero el arma no disparó.

Luego se desplazó detrás de una máquina expendedora, salió y disparó un tiro. Una estudiante huyó corriendo, mientras otro permaneció sentado con las manos en alto, pidiéndole que no disparara.

Fue en ese instante cuando Moore salió de su oficina y se lanzó sobre Hawkins, derribándolo contra un banco del lobby.

El video muestra a Hawkins apuntando el arma directamente a la cabeza del director mientras este se lanzaba decidido contra él para detenerlo.

Durante el forcejeo, Hawkins disparó e hirió a Moore en la pierna. Un subdirector acudió en auxilio, tomó el arma y la llevó a una oficina, mientras Moore mantuvo inmovilizado al agresor hasta la llegada de la policía.

Ningún estudiante resultó herido. Moore fue trasladado en helicóptero a un hospital en Oklahoma City, recibió tratamiento y fue dado de alta; actualmente se recupera en casa.

Mo Canady, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Oficiales de Recursos Escolares, no escatimó elogios: "Tengo que empezar con un enorme agradecimiento a ese director. Que tomara esa acción al ver el peligro para sus estudiantes, su personal y los demás en el edificio... eso es heroico. No hay duda de que está por encima y más allá".

Documentos judiciales revelan que Hawkins estaba inspirado en la masacre de Columbine de 1999 y planeaba disparar a estudiantes y personal antes de quitarse la vida.

El video también expuso una falla grave en los protocolos de seguridad: la persona que abrió la puerta no actuó en complicidad con Hawkins, según confirmó la Oficina Estatal de Investigaciones de Oklahoma, sino que creyó hacerle un favor a alguien que necesitaba entrar.