Cubano en el Army recuerda su primer trabajo en Estados Unidos

José "Pepe" Ávalo, cubano emigrado y sargento del Ejército de Estados Unidos, compartió en TikTok el recuerdo de su primer trabajo en el país: un día de jardinería en Sarasota, Florida, durante el verano de 2018, que le dejó 100 dólares en la mano y una lección de vida que aún carga consigo.

En el video, publicado bajo su perfil @el_pepe9o, cuenta que, recién llegado a Estados Unidos, su primo Ale —a quien dice estar “eternamente agradecido”— lo invitó a trabajar con él haciendo “la yarda”, un término que en ese contexto se refiere a labores de jardinería o landscaping.

"Yo llegué con la mentalidad de echar para adelante y trabajar en lo que fuera", dice en el video, aunque reconoce que llegó sin ropa adecuada ni protección solar, confiado tras llevar apenas unas semanas en el país.

Su experiencia previa en jardinería era prácticamente nula. "Mi experiencia en la jardinería se resumía a un machete y un garabato, o sea, cero", admite entre risas.

Ese primer día trabajó junto a su primo y a Don Eliseo y Junior, trabajadores mexicanos a quienes elogia sin reservas: "Esa gente procesan el sol como si fueran paneles solares, son unas máquinas, mis respetos para la raza, güey".

Al final de la jornada, el jefe le entregó un billete de 100 dólares —un "Franklin", como se le llama coloquialmente— y ese instante lo marcó de forma imborrable.

"Yo lloré, yo reí, yo me cagué en Fidel. El primer God bless America que yo solté así, como del corazón, fue ese día, brother", relata con emoción.

Pepe conecta ese momento con algo más profundo que el dinero: la dignidad del trabajo honesto y la independencia que este otorga.

"No hay sensación mejor que la de trabajar y ver el resultado, que tú con tu trabajo puedas mantener a tu familia, pagar tu techo, comprar comida, sin tener que depender de un familiar que vive en el extranjero o de la caridad de un amigo", reflexiona.

Lo que comenzó como un trabajo de emergencia tuvo un giro inesperado años después, cuando Pepe ya vestía el uniforme del Army.

"Curiosamente terminé aprendiendo una habilidad que luego en mi carrera militar apliqué para enseñar a soldados de mi unidad a mantener el césped que rodeaba nuestra área de trabajo", cuenta.

Antes de emigrar, Pepe trabajó en Cuba como cocinero, pastelero y camarero, y a los 16 años fue parte del criticado programa de maestros emergentes de la Batalla de Ideas, que colocó a adolescentes sin formación pedagógica al frente de aulas para paliar la escasez de docentes, y que él mismo calificó en un video anterior como uno de los tantos experimentos fallidos de la dictadura.

Ya en Estados Unidos, se alistó en el Ejército y fue ascendido a sargento, siendo uno de solo dos soldados promovidos ese mes en su especialidad.

El video cierra con un mensaje directo a otros emigrantes: "A veces vas a terminar encontrando un futuro que nunca imaginaste, o aprendiendo una habilidad que se va a quedar contigo para toda la vida. Así que mete mano y confía en el proceso".