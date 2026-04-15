Boncó arremete contra la reforma agraria que hizo el régimen cubano: "¿Dónde están las vacas?"

El humorista cubano Boncó Quiñongo cuestionó con dureza el legado de la reforma agraria del régimen cubano en una entrevista concedida a CiberCuba, preguntando de forma retórica: "¿Dónde están las vacas? ¿Dónde están los terrenos?".

Boncó, cuyo nombre real es Conrado Coble y que lleva más de 20 años en el exilio en Estados Unidos, señaló que la reforma agraria -que consistió en quitarle la tierra a sus dueños para entregarla al Estado- terminó destruyendo por completo la producción agropecuaria cubana.

Para ilustrar el contraste, comparó la situación de la Isla con la de República Dominicana: "Yo voy a Dominicana y veo gente pobre, pero vean las bodegas llenas. ¿Por qué? Porque se cultiva".

Su crítica fue directa ante la escasez crónica de alimentos básicos en Cuba: "¿Cómo tú vas a decir en Cuba que no va a haber papa, no va a haber boniato, no va a haber arroz, no va a haber malanga? ¿Qué cosa es eso?".

El humorista también denunció la destrucción de toda la industria alimentaria cubana: fábricas de leche, la empresa Crusellas (con una amplia gama de productos de aseo personal), refrescos como la Jupiña y fábricas de chocolate y embutidos.

Según recordó, la causa fue siempre la misma: "Se encargaron de quitarle a los dueños los negocios y pusieron a su gente, a gente confiable, a gente de ellos que no sabían nada del negocio, pero pusieron ahí a dirigirlo. Y ¿qué hicieron? Lo acabaron".

Boncó extendió su análisis a la reforma urbana, que calificó sin rodeos: "Reforma urbana, una mierda. No hay casas, no hay viviendas. El pueblo no tiene nada".

Apuntó además que el régimen prioriza la construcción de hoteles sobre las viviendas populares: "Lo único que construye son hoteles, que es dinero para ellos. Es lo único que pueden ganar el dinero, en turismo, porque no han invertido".

Esa destrucción sistemática le llevó a una conclusión sin eufemismos: "El comunismo es una mierda".

El actor también abordó el concepto de "diversionismo ideológico", que el régimen utilizó para perseguir y expulsar a quienes pensaban de forma independiente.

Denunció el estigma que recaía sobre los llamados "autosuficientes": personas con conocimientos técnicos que eran señaladas y despedidas precisamente por saber más que los jefes designados por lealtad política, no por mérito.

Para Boncó, el resultado fue una sangría de talento que empobreció al país: "Expulsaron todos los talentos, expulsaron todo lo que avanzaba, para quedarse con los conformistas, con los repetidores y con las personas que querían que les cayera la vida arriba".

Esta entrevista se produce en el contexto de la peor crisis alimentaria que atraviesa Cuba en décadas, con el 97 % de la población sin acceso adecuado a alimentos, según encuestas independientes, mientras el régimen invierte miles de millones en hoteles de lujo con una tasa de ocupación del 21,5 % registrada en 2025.

En otro fragmento de la entrevista, el humorista predijo la caída del régimen: "Ya no hay para dónde irse. Este año se va del parque la dictadura".