De Matanzas a Tampa: El cubano que hoy domina tres negocios en servicios automotrices y de transporte

En Tampa, Florida, un emprendedor cubano ha logrado abrirse camino en el competitivo sector de los servicios automotrices y de transporte. Se trata de Edis Garcia Jauregui, originario de Matanzas, quien hoy dirige tres empresas que ofrecen soluciones clave para camiones, combustible y vehículos particulares.

Su historia comienza en una finca, Monserrate, en el campo matancero, donde creció en un entorno humilde que le enseñó desde temprano el valor del esfuerzo. A edades tempranas se trasladó junto a su familia para otra localidad de Matanzas y con solo 18 años se mudó a La Habana hasta que emigró a Estados Unidos en 2012 con el objetivo de construir un futuro mejor.

Como muchos inmigrantes, empezó desde abajo. Trabajó como camionero y, aprovechando sus conocimientos previos en mecánica adquiridos en Cuba, comenzó a hacer pequeñas reparaciones en carretera. Con el tiempo, fue ganando experiencia, comprando herramientas y levantando, poco a poco, su propio negocio.

“Todo es perseverancia y sacrificio. Aquí nada se logra de un día para otro”, resume Edis, recordando sus inicios, cuando trabajaba solo, sin recursos y con jornadas extenuantes.

Hoy, ese esfuerzo se traduce en tres empresas activas en Tampa.

EJA Road Service: reparación de camiones sin límites, 24/7

Fundada en 2016, EJA Road Service es la base del crecimiento empresarial de Garcia Jauregui. Ubicada en el 2308 N 56th St, Tampa, la empresa ofrece servicios completos de reparación de camiones tanto en taller como en carretera, con disponibilidad las 24 horas.

El negocio comenzó como un servicio móvil, pero hoy abarca desde reparación de motores, alineación avanzada, trabajos en chasis y transmisiones, hasta electricidad, aire acondicionado y soldadura, incluyendo aluminio.

Además, cuentan con una amplia oferta de neumáticos para camiones, adaptados a distintos presupuestos. La incorporación de servicios como tapicería ha reforzado su posicionamiento como una de las opciones más completas del área.

Para contratar sus servicios los clientes pueden contactar directamente al +1 813 516 6395 o al +1 813 374 3321.

EAG Fuel: combustible confiable para mantener Florida en movimiento

En 2021, Edis amplió su visión empresarial con la creación de EAG Fuel, una compañía enfocada en el suministro de combustible para flotas, negocios y clientes residenciales.

Desde su sede en el 2308 N 56 St, Tampa, EAG Fuel ofrece entregas rápidas, precisas y con precios competitivos. Su servicio está diseñado para garantizar eficiencia y continuidad operativa a sus clientes.

Para contrataciones, se puede llamar al +1 813-599-3551, escribir a eafuelservice@gmail.com.

EJA Tires Autoshop: servicio familiar con enfoque en calidad

El tercer proyecto, EJA Tires Autoshop, fue fundado en 2023 y está gestionado por Florisel Reyes, esposa de Edis, quien ha sido un apoyo clave en el desarrollo de los negocios.

Ubicado en el 5402 E Broadway Ave, Tampa, este taller ofrece servicios de reparación de automóviles, mantenimiento y venta de neumáticos nuevos y usados.

Con un enfoque familiar, la empresa apuesta por la confianza, la cercanía y la calidad en cada servicio.

Tres empresas: una historia de perseverancia

La trayectoria de Edis Garcia Jauregui refleja el camino de muchos cubanos que emigran en busca de oportunidades. Desde jornadas interminables en carretera hasta levantar un taller sin condiciones básicas, su historia está marcada por el sacrificio.

“Días buenos, días malos, pero siempre trabajando”, asegura.

Hoy, sus empresas no solo generan empleo y servicios en Tampa, sino que también representan el espíritu emprendedor cubano fuera de la isla