Rosalía sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del videoclip de "Focu 'Ranni", una de las canciones más esperadas de su cuarto álbum de estudio, "LUX", que ahora llega por primera vez a las plataformas digitales junto a tres temas más en la edición ampliada "LUX (Complete Works)".

El vídeo, dirigido por la fotógrafa y realizadora Petra Collins, ha encendido las redes sociales desde su estreno: Rosalía aparece vestida de novia, con los ojos vendados al inicio, en un escenario nocturno y lluvioso, rodeada de motos y acompañada por un grupo de mujeres también con trajes nupciales y chaquetas de cuero.

El momento más comentado llega cuando la artista se quita literalmente un anillo de compromiso, en lo que muchos fans e intérpretes han leído como un gesto simbólico dirigido a Rauw Alejandro, con quien estuvo comprometida en 2023 y cuya boda nunca llegó a celebrarse.

El vestido concentra buena parte de la conversación: de corte clásico con inspiración en la moda de los años ochenta, con mangas afaroladas, pedrería, encaje, bordados florales en hilo dorado y blanco, y una cola catedral que arrastra todo el peso simbólico del momento. Rosalía había declarado públicamente que quería casarse con Rauw Alejandro con un diseño de Vivienne Westwood, y precisamente un video de ella lució para interpretar "La Perla" en el show de Jimmy Fallon...

La canción, cuyo título significa "gran fuego" en siciliano, es un himno a la libertad personal. "No seré tu mitad / Nunca de tu propiedad / Seré mía / Y de mi libertad", canta Rosalía, rechazando la idea de la media naranja y completándose a sí misma.

Otros versos refuerzan la interpretación de que el tema alude a su historia con el artista puertorriqueño: "Ya nadie tirará arroz al cielo / Ya no habrá borrachera ni flores" o "Grabé tu nombre en mis costillas / Pero mi corazón nunca tuvo tus iniciales", en referencia al tatuaje que se hizo del nombre de Rauw en sus costillas, y que ha dejado de ser visible en sus últimas apariciones en el escenario.

La propia Rosalía reveló en una entrevista con "M Le magazine du Monde" que se inspiró en Santa Rosalía de Palermo, una ermitaña que decidió no casarse el día antes de su boda. "Me pareció una coincidencia increíble", dijo la artista, que al ser preguntada por esa coincidencia con su propia vida respondió escuetamente: "Es una larga historia".

El videoclip está repleto de referencias visuales: guiños al vídeo de Saoko con las motos y el empoderamiento femenino, a la pintura "La ejecución de Lady Jane Grey" de Paul Delaroche en la imagen de Rosalía con los ojos vendados y vestida de blanco, y a la película hongkonesa "A Moment of Romance" (1990), donde la protagonista huye en moto con traje de novia.

El lanzamiento coincide con los dos últimos conciertos de Rosalía en Barcelona dentro de su LUX Tour 2026, una gira de 42 shows en 17 países que arrancó el 16 de marzo en Lyon y concluirá el 3 de septiembre en San Juan, Puerto Rico.

La ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro se confirmó en julio de 2023, apenas cuatro meses después de que la pareja anunciara su compromiso al final del videoclip de Beso, parte del EP conjunto "RR". Rauw declaró entonces: "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso", negando que hubiera terceras personas implicadas.

"Fue una canción difícil de componer y de cantar, pero me siento agradecida de que exista", confesó Rosalía en entrevista con Billboard sobre "Focu 'Ranni", la pieza que muchos ya consideran la más personal y honesta de toda su carrera.