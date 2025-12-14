Vídeos relacionados:

El restaurante cubano Bonito y Sabroso, en pleno Barrio Latino de París, se ha convertido en el nuevo punto de encuentro de artistas y amantes de la cocina criolla. En los últimos meses, figuras como el cantante cubano Wampi y el reguetonero Yomil Hidalgo ya habían pasado por allí, pero fue la visita reciente de Bad Bunny la que terminó por poner al pequeño local en el mapa mundial.

El creador de contenido Dele GT reveló la parada del artista boricua en un video de Instagram, donde contó que el cantante probó varios platos tradicionales y elogió la propuesta culinaria del lugar. Bastó esa mención para que las reservas se dispararan y el restaurante, de ambiente familiar y discreto, se convirtiera en uno de los más buscados por turistas, latinos y fanáticos del Conejo Malo.

Desde el propio restaurante confirmaron la experiencia en sus redes sociales, explicando que fueron seleccionados por la producción del concierto de Bad Bunny para ofrecerle el catering, ya que no había restaurantes puertorriqueños en París. Contaron que el artista y su equipo disfrutaron del sazón criollo y los felicitaron por el sabor auténtico, muy parecido al de Puerto Rico. No se tomaron fotos, pues el cantante pidió mantener su privacidad, aunque el equipo de Bonito y Sabroso aseguró que fue un honor atenderlo y guardar ese recuerdo.

El local, gestionado por una familia cubana, lleva años defendiendo la cocina criolla en la capital francesa. En su carta destacan los garbanzos de la casa, la ropa vieja, las croquetas, los tostones y el clásico bistec de palomilla, favoritos entre los visitantes latinos. Pero el plato que más despierta curiosidad es el filete de cocodrilo, una propuesta exótica que sorprende incluso a los paladares más atrevidos.

La barra también ha ganado protagonismo. Mojitos Hemingway, daiquirís de frutas y el Saoko —inspirado en el éxito de Rosalía— se han vuelto tan virales como la propia visita de Bad Bunny, provocando jornadas maratónicas para los bartenders del local. En redes, los clientes describen el restaurante como “un pedacito de Cuba en París”, destacando el ambiente cálido, el trato familiar y la sensación de estar comiendo en casa, aunque se esté a miles de kilómetros de la Isla.

La escala del intérprete de Tití me preguntó repite un patrón conocido: cada vez que Bad Bunny aparece en un restaurante pequeño, las visitas y las ventas se disparan. Esta vez, el efecto alcanzó a Bonito y Sabroso, un rincón de sabor criollo que ahora vive su mejor momento gracias a un comensal que solo quería disfrutar de una buena comida… y terminó convirtiendo cada bocado en tendencia.