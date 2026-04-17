Jóvenes cubanos abrazan la fe en medio de la crisis: “Una generación que comienza a caminar en la Línea de la Verdad”

Más de 200 jóvenes cubanos se reunieron para "encontrarse con la Verdad"

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Más de 200 jóvenes se reunieron en La Habana durante tres días en busca de respuestas, fe y propósito en medio de la difícil realidad que vive Cuba.

La Iglesia Bautista El Calvario, ubicada en Reina #158, en Centro Habana, reunió del 13 al 15 de abril a 227 jóvenes en un campamento evangelístico denominado "La Línea de la Verdad".

Uno de los elementos más llamativos del evento es que 160 de los participantes no eran cristianos al momento de asistir, según datos compartidos por la congregación.

"Jóvenes con historias, dudas, heridas y búsquedas distintas… pero que Dios permitió que vinieran a nuestro local en Reina #158", expresó la iglesia en su publicación oficial en Facebook.

Durante las jornadas, los asistentes participaron en dinámicas grupales, reflexiones y actividades colectivas en un ambiente que, según los organizadores, estuvo marcado por la intensidad emocional y el sentido de unidad.

"Fueron días intensos. Con tiempos de adoración, palabras que confrontaron el corazón, juegos, y una atmósfera donde Dios se hizo sentir de manera real", señaló la congregación.

Facebook / Iglesia Bautista El Calvario

Las imágenes compartidas muestran a decenas de jóvenes escuchando con atención, compartiendo entre ellos y participando activamente, reflejo de una generación que busca espacios de encuentro en un contexto de dificultades cotidianas.

Al cierre del campamento, 22 jóvenes hicieron profesión de fe en Cristo y otros 15 reafirmaron su compromiso cristiano.

David Espinosa compartió también la experiencia en su perfil de Facebook, donde reflexionó sobre la unidad entre los jóvenes participantes y el impacto del mensaje transmitido.

En el contexto actual, estas congregaciones funcionan también como espacios de comunidad, acompañamiento y expresión espiritual para jóvenes que enfrentan incertidumbre, presiones sociales y un futuro complejo.

"Sabemos que esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Seguimos creyendo que Dios está levantando jóvenes firmes, valientes y llenos de propósito. Una generación que está comenzando a caminar en la Línea de la Verdad", concluyó la iglesia.