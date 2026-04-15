"26 años preso sin juicio": El grito de un joven cubano atrapado en su propia tierra

Un joven cubano identificado como Eriel publicó en Instagram un video de poco más de un minuto que se convirtió en un testimonio generacional: 26 años de vida descritos como una condena domiciliaria injusta, sin juicio ni cargos claros, cuyo único delito fue nacer en Cuba.
"Desde ese momento mi vida se ha convertido en una prisión invisible. Mis carceleros no solo me han privado de libertad, sino que también han decidido por mí cada detalle", afirma Eriel en el clip, con una claridad que resume la experiencia de toda una generación.
Los detalles que enumera no son metáforas vacías: son la arquitectura concreta de la vida bajo la dictadura cubana.
"Desde que solo podía tomarme un vaso de leche para desayunar hasta los siete años, hasta la cantidad de horas de luz y agua que puedo tener diario", dice Eriel, aludiendo directamente al sistema de libreta de abastecimiento —vigente desde 1962— y a la crisis energética que hoy paraliza la isla.
Las "horas de luz" que menciona Eriel remiten a una crisis que no cede. Al 14 de abril de 2026, el Sistema Eléctrico Nacional reportaba un déficit de 1,158 megavatios. En diciembre de 2025, los apagones dejaron al 61% del país sin electricidad, con cortes que superaron las 24 horas en el interior. El propio ministro de Energía, Vicente de la O Levy, advirtió que 2026 sería un año muy difícil y tenso.
Lo que más golpea en el video de Eriel es la ausencia de esperanza, no como derrota personal sino como diagnóstico colectivo.
"Han sido años largos y angustiantes, años en los que se me ha pedido resistencia. Sí, resistencia para que ellos puedan seguir viviendo cómodamente, mientras yo sigo atrapado sin poder cambiar mi destino", dice.
Esa desesperanza tiene consecuencias medibles. Entre 2022 y 2024, más de 500,000 cubanos abandonaron la isla. La población cayó por debajo de los 11 millones y el país lleva por debajo del reemplazo generacional desde 2019. Quienes se quedan y alzan la voz enfrentan represalias reales.
El caso más reciente y resonante es el del colectivo audiovisual El4tico: los jóvenes Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, detenidos el 6 de febrero en Holguín por criticar la gestión del gobierno en redes sociales, bajo cargos de "propaganda contra el orden constitucional".
Eriel no pide revolución. Su reclamo es más básico y, por eso, más devastador.
"No es solo la libertad física la que queremos, es el derecho a decidir sobre nuestras vidas, a vivir con dignidad y construir nuestro propio destino", concluye en el video.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba y el testimonio de Eriel
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Eriel describe su vida en Cuba como una "prisión invisible"?
Eriel describe su vida como una "prisión invisible" debido a las restricciones y carencias que ha enfrentado desde su nacimiento en Cuba. Estas incluyen el limitado acceso a alimentos básicos, como la leche, y la constante crisis energética que afecta el suministro de luz y agua. Estos problemas reflejan la opresión y la falta de libertad de decisión en la vida diaria de los cubanos bajo el régimen.
¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
El sistema eléctrico cubano enfrenta una severa crisis, con apagones que pueden superar las 24 horas y un déficit de generación superior a 1,000 megavatios. Termoeléctricas obsoletas, falta de combustible y una infraestructura deteriorada han provocado colapsos del Sistema Eléctrico Nacional, afectando gravemente la vida cotidiana de los cubanos.
¿Cómo afecta la crisis energética a las familias en Cuba?
La crisis energética ha cambiado radicalmente la vida doméstica en Cuba. Familias deben cocinar con carbón debido al racionamiento del gas licuado, y los apagones prolongados obligan a reorganizar tareas cotidianas como lavar ropa o cocinar durante las pocas horas de electricidad, muchas veces en la madrugada. Esto ha generado una carga emocional adicional, especialmente en los niños y jóvenes.
¿Qué consecuencias ha tenido la crisis en la población cubana?
La crisis ha llevado a un éxodo masivo de más de 500,000 cubanos entre 2022 y 2024, y la población actual está por debajo de los 11 millones. Quienes permanecen enfrentan represión si critican al gobierno, con más de 1,200 presos políticos documentados. La desesperanza es palpable, y muchos cubanos han perdido la fe en un cambio positivo.
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