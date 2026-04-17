Cubanoamericano de Miami presidirá la Corte Suprema de Florida

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John D. Couriel, de 48 años, hijo de exiliados cubanos y nativo de Miami, fue elegido por unanimidad este jueves como el 58.º presidente de la Corte Suprema de Florida, el cargo de mayor jerarquía dentro del poder judicial del estado.

Couriel asumirá el puesto el 1 de julio, en sustitución de Carlos G. Muñiz, quien concluye su segundo mandato como presidente el 30 de junio.

La Corte Suprema de Florida anunció la elección en un comunicado oficial, en el que destacó que Couriel cumple tanto el criterio tradicional de ser el magistrado con más años de servicio que aún no ha ocupado la presidencia, como las nuevas normas del tribunal, que priorizan las capacidades de gestión, administrativas y de liderazgo por encima de la mera antigüedad.

Tras conocerse la noticia, Couriel expresó su gratitud a sus colegas: "Agradezco a mis colegas la confianza y estoy en deuda con los anteriores presidentes con quienes he servido. Haré todo lo posible para servir al pueblo de Florida, como ellos lo han hecho tan acertadamente".

Couriel fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Florida en mayo de 2020 por el gobernador Ron DeSantis, quien lo definió entonces como un hijo de exiliados cubanos que comprende la importancia del estado de derecho y de una Constitución escrita.

Sus padres emigraron de Cuba en la década de 1960, y él nació y creció en Miami.

Couriel estudió en Harvard College, donde obtuvo su licenciatura magna cum laude en 2000, y luego su doctorado en Derecho en Harvard Law School en 2003.

Antes de su nombramiento judicial, trabajó como asistente del fiscal federal para el Distrito Sur de Florida entre 2009 y 2013, procesando casos de lavado de dinero, corrupción pública y fraude, y posteriormente como socio del bufete Kobre & Kim en Miami, especializado en disputas transfronterizas con énfasis en Latinoamérica.

Como presidente del tribunal, Couriel será el principal portavoz del poder judicial de Florida, presidirá las actuaciones de la Corte Suprema, supervisará la elaboración del presupuesto judicial ante la legislatura y podrá presidir procedimientos de destitución política en el Senado estatal.

Su esposa, la Dra. Rebecca L. Toonkel, es decana asociada principal de asuntos académicos en la Facultad de Medicina Herbert Wertheim de la Universidad Internacional de Florida. Tienen dos hijos.