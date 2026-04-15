Reyes de los Países Bajos visitan el Pérez Art Museum de Miami en su gira por Estados Unidos

Los reyes de los Países Bajos, Willem-Alexander y Máxima, visitaron ayer el Pérez Art Museum Miami (PAMM) como segunda parada de su agenda en Florida, dentro de una gira de trabajo de tres días por Estados Unidos.

La visita al museo fue precedida por una noche en la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump recibieron a la pareja real para una cena oficial el pasado lunes, en un encuentro con peso diplomático orientado a fortalecer la cooperación en comercio, defensa y seguridad transatlántica, según recogió el medio Town & Country.

Acorde a la revista HELLO!, los reyes ya habían visitado el PAMM en ocasiones anteriores de forma privada, lo que convierte esta parada en un regreso a un espacio que conocen y aprecian.

La reina Máxima lució un vestido verde de estilo tropical durante el recorrido por el museo, mientras que el rey Willem-Alexander aprovechó la visita para hacer un comentario sobre la Fórmula 1 que captó la atención de los presentes.

El secretario de Estado de Florida, Cord Byrd, recibió oficialmente a los monarcas en el museo, ubicado en el Parque del Museo, a orillas de la Bahía de Biscayne en el centro de Miami, según New My Royals.

El PAMM es el principal museo de arte contemporáneo de Miami y alberga una de las colecciones más grandes de arte cubano contemporáneo en América, gracias a las sucesivas donaciones del magnate cubanoamericano Jorge M. Pérez, fundador del Related Group.

En 2016, Pérez donó más de 200 obras de arte cubano contemporáneo, valuadas en cinco millones de dólares, e hizo una promesa adicional de diez millones de dólares al museo, que ya lleva su nombre desde 2013.

La colección permanente del PAMM incluye obras de los pintores cubanos José Bedia Valdés y Wifredo Lam, entre otros artistas de las Américas, Europa Occidental y África, regiones con fuertes vínculos históricos con los Países Bajos.

El edificio actual del museo, diseñado por los arquitectos suizos Herzog & de Meuron e inaugurado en diciembre de 2013, costó 220 millones de dólares, financiados en parte con fondos públicos del condado de Miami-Dade y en parte con donaciones privadas.

La gira de los reyes neerlandeses por Estados Unidos, que incluyó también una parada en Filadelfia el pasado lunes, se enmarca en el 250 aniversario de la independencia estadounidense y busca reforzar los lazos históricos entre ambas naciones.

Tras la visita al PAMM, los reyes completaron su agenda en Miami con una parada en el Domino Park de Little Havana, donde jugaron dominó con residentes de la comunidad latina, en un cierre que subrayó la dimensión comunitaria del viaje.