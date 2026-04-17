“Más feliz que nunca”: Jacob Forever presume su mejor momento tras confirmar su romance con Roxy

Jacob Forever compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece sonriente, con gafas de sol negras, chaqueta oscura, reloj dorado y haciendo señas de paz con ambas manos, acompañada del mensaje: "Más saludable, más feliz y más activo que nunca. Gracias Dios por tantas bendiciones".

La publicación llega semanas después de que el reguetonero cubano confirmara públicamente su romance con Rosana Rivero, conocida en redes como Roxy, durante su visita al reality El Desorden de Marko.

En ese programa, Jacob habló emocionado de los pilares de su felicidad actual: "Esa vibra que tú ves, esa felicidad que tú ves, primeramente es gracias a mis tres hijos. Gracias a mi abuelita, a mi mamá que están en Cuba".

Fue también la primera vez que el cantante confirmó el noviazgo dando el nombre completo de su pareja en directo: gracias a mi pareja que se llama Rosana Rivero, que ella está viendo el show ahora mismo".

Captura de Instagram / Jacob Forever

Roxy, cuyo perfil de Instagram es privado, es descrita como amante de la moda, los eventos sociales y la vida nocturna, con un estilo elegante y glamuroso que no ha pasado desapercibido entre los seguidores del artista.

Los dos fueron vistos juntos por primera vez en noviembre de 2025, muy cercanos en un yate durante el Boat Bash en Miami, y volvieron a ser captados en una discoteca de la misma ciudad en enero de 2026.

El nuevo capítulo sentimental de Jacob arranca meses después de que él y La Dura (Diliamne Jouve González) confirmaran su separación en septiembre de 2025, tras más de 12 años de relación.

Ambos mantienen una relación cordial centrada en el bienestar de su hija Saisha, quien cumplió diez años en febrero de 2026.

La Dura también ha pasado página: oficializó su romance con el empresario cubano Jorge Carlos Pajón el 14 de febrero de 2026 y en marzo viajó con él a las Bahamas, incluyendo a Saisha en el viaje.

Sobre las madres de sus tres hijos —Riler, Laira y Saisha—, Jacob fue claro en El Desorden de Marko: "De las mujeres, uno tiene que recordar las cosas buenas, los momentos lindos de vivir. No va a hablar porque de las mujeres no se habla".

El cantante también dejó claro que su felicidad no es fruto de la búsqueda: "No ando buscando nada, pero no es que no ande buscando nada porque no tenga nada".

Tanto Jacob como La Dura parecen haber cerrado con éxito ese capítulo, cada uno con una nueva relación estable y mostrando abiertamente su bienestar en redes sociales.