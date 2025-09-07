Confirmado: La Dura y Jacob Forever se separan tras más de 12 años juntos

Vídeos relacionados:

La relación entre Diliamne Jouve, conocida como La Dura, y el reguetonero cubano Jacob Forever ha llegado a su fin. Así lo confirmó la influencer con una historia que compartió en su perfil de Instagram, donde escribió:

“Hoy, con mi corazón lleno de gratitud y respeto, quiero compartirles que después de más de 12 años la relación entre Jacob y yo llega a su fin. Hace unos meses tomamos caminos separados y sentimos que ustedes, que han estado con nosotros en tantos momentos, merecen tener conocimiento"

"Gracias infinitas por todo el cariño y apoyo que nos han brindado a lo largo de estos años. Nos quedamos con cada recuerdo y con todo lo vivido, y aunque como pareja cerramos este capítulo, seguiremos siendo una familia siempre. Confío en que nos acompañarán con el mismo cariño en esta nueva etapa", finalizó.

Desde hace unos días, los rumores de ruptura han estado circulando en las redes sociales. De hecho, la pasada semana la influencer encendió las alarmas de sus seguidores con un mensaje compartido en sus historias de Instagram:

“Un recordatorio de que el tiempo no se detiene… así que ama, ríe y vive intensamente cada instante”, escribió junto a una imagen en la que aparecen manos adornadas con anillos y uñas rojas, acompañada de un emoticón con lágrimas y un corazón.

La pareja se casó en febrero de 2022 en una ceremonia rodeada de familiares y amigos, y desde entonces se consolidaron como una de las uniones más queridas del panorama artístico cubano.

Ambos son padres de Saisha, de 9 años, y durante mucho tiempo representaron un ejemplo de estabilidad dentro del mundo de la música urbana y la farándula.

Jacob Forever alcanzó la fama junto a Gente de Zona antes de emprender su carrera en solitario, mientras que La Dura se consolidó en Miami como una de las influencers cubanas más seguidas, acumulando más de tres millones de seguidores en Instagram, gracias a su estilo elegante y carismático.

La Dura y Jacob Forever, una historia de amor

La historia de amor entre ambos fue seguida de cerca por miles de fans. La propia Diliamne compartió en mayo de 2024 detalles de cómo fue su primera cita con el cantante, en la que destacó la complicidad que existió desde el inicio entre ellos.

Por su parte, Jacob Forever confesó en 2021 que La Dura estuvo a su lado en los peores momentos de su vida, resaltando la fortaleza de su vínculo sentimental y el apoyo incondicional que siempre recibió de su pareja.

El posible fin de la relación marca un giro inesperado para una de las parejas más sólidas y mediáticas de los últimos años en la música urbana cubana.

