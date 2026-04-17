¡Sintió a su nieto cerca! Cubana envía ropa de su bebé a su mamá en Cuba y así reacciona la señora

Una joven cubana emigrante identificada como Naiky publicó ayer en TikTok un video de 26 segundos que muestra el momento en que su madre en Cuba desempaca un body de su bebé Lucas y lo huele emocionada.

El clip, publicado bajo el perfil @naikevys.lopez, captura en pocos segundos el peso de la distancia que separa a miles de familias cubanas: la abuela recibe la prenda, la abre y la acerca al rostro como si a través del olfato pudiera alcanzar al nieto que no puede abrazar.

En la descripción del video, Naiky escribió: "Mi deseo siempre será el mismo poder estar juntos de nuevo algún día. Lucas y yo te extrañamos y te amamos mucho."

El video acumuló más de 21,600 visualizaciones, 981 me gusta y 89 comentarios en pocas horas, reflejo de la enorme empatía que este tipo de contenido genera en la comunidad cubana de la diáspora.

La ropa de bebé funciona en estos casos como un objeto cargado de simbolismo: permite a los abuelos en Cuba "sentir" a sus nietos a través del tacto y el olfato cuando la separación hace imposible el encuentro físico.

El envío de paquetes con ropa, alimentos y medicinas desde el exterior es una práctica extendida entre los emigrantes cubanos, que funciona tanto como apoyo material como vínculo emocional con sus familias en la isla.

Sin embargo, según estudios recientes, estos envíos se han reducido en frecuencia: de mensuales a dos veces al año o trimestralmente, debido a la crisis económica en los países de destino y la inflación en Cuba, que erosiona el valor de lo recibido.

Eso hace aún más significativo cada paquete que llega a la isla, y más dolorosa la distancia que lo hace necesario.

El video de Naiky se inscribe en una tendencia viral sostenida en TikTok durante 2025 y 2026, protagonizada por cubanos emigrantes que documentan el dolor de la separación familiar.

En febrero de este año, otra cubana emigrante viralizó el momento en que llegaba a Cuba con su bebé en brazos, provocando la reacción desconsolada de su madre: "¿Pero cómo me haces esto?"

El 31 de diciembre de 2025, el presentador cubano Diony Osniel López Díaz sorprendió a sus padres tras tres años de ausencia usando el pretexto de un paquete, en un video que acumuló decenas de miles de reacciones.

Y en marzo de este año, la emigrante Blendi Lopez, radicada en España desde agosto de 2024, regresó a Cuba tras casi dos años fuera y su video de reencuentro emocionó a miles de seguidores.

Detrás de cada clip hay una historia de separación forzada por la crisis que vive Cuba tras décadas de dictadura, y el deseo compartido que Naiky resumió con pocas palabras: poder estar juntos de nuevo algún día.