Tras más de tres meses, régimen permite encuentro entre presos políticos Félix Navarro y su hija Saylí

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Luego de tres meses sin verse, el preso político cubano Félix Navarro y su hija, la también presa política Saylí Navarro, pudieron reencontrarse brevemente el pasado miércoles tras obtener autorización de las autoridades de la prisión Agüica, en el municipio de Colón, Matanzas.

Se trata de un derecho que las leyes cubanas otorgan a los reclusos, y que en el caso de Navarro y su hija fue violado de forma manifiesta, ya que el reglamento penitenciario establece una visita cada 45 días.

La información fue confirmada a Martí Noticias por el activista Iván Hernández Carrillo, quien acudió al penal junto a Sonia Álvarez Campillo, esposa de Félix Navarro.

"Sonia y yo fuimos a la prisión de Agüica. Permitieron a Sonia entrar y una militar la recibió allí y le dijo que Félix estaba bien. Sonia le dijo que quería fe de vida, que quería ver a Félix, y ella le respondió que no podían traerlo porque estaba en visita con la hija", explicó.

Saylí Navarro fue trasladada desde la prisión de mujeres hasta Agüica para ver a su padre. A su madre, sin embargo, no le permitieron entrar y tuvo que quedarse afuera.

"Vimos salir a Saylí cuando la sacaron de vuelta a la prisión de mujeres", relató Hernández Carrillo.

El encuentro se produjo en un contexto de extrema tensión: apenas una semana antes, el opositor había sido víctima de una brutal golpiza en el mismo penal, presuntamente a manos del mayor Noslen Pedroso Sotolongo, jefe de Orden Interior de Agüica, quien ordenó su traslado a una celda de castigo en régimen de incomunicación.

En opinión del activista, al parecer Félix Navarro ya no está en una celda de castigo. "Si estuviera en una celda de castigo no le hubieran permitido la visita", subrayó.

Navarro, coordinador del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, cumple una sanción de nueve años de cárcel por su participación en las protestas del 11J.

Sentenciado en marzo de 2022, le otorgaron libertad condicional el 18 de enero de 2025, pero fue reencarcelado apenas tres meses después.

Su situación es especialmente preocupante dado que el opositor, de 72 años, padece diabetes, problemas respiratorios severos y otras afecciones de salud.

En este tiempo en prisión su salud se ha ido deteriorando ostensiblemente. "Creo que estoy en las últimas", expresó en una llamada telefónica en mayo del año pasado, cuando apenas podía hablar debido a un fuerte dolor pulmonar.