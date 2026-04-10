Denuncian brutal golpiza contra preso político Félix Navarro en cárcel cubana

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El Centro de Denuncias (CD) de la iniciativa ciudadana CubaDecide denunció una golpiza contra el preso político Félix Navarro Rodríguez, de 72 años, ocurrida en la prisión de Agüica, en Matanzas, tras finalizar la visita familiar de 50 días que le correspondía.
Según la denuncia, el oficial Yoslén Pedroso Sotolongo, jefe de orden interior del penal, lo increpó desde el momento en que salió al encuentro con su esposa, y ordenó una revisión extrema de todas sus pertenencias para impedir que sacara cualquier nota.
Una vez concluida la visita de su esposa, la activista y Dama de Blanco Sonia Álvarez, cuando Navarro iba hacia la enfermería, fue insultado, golpeado, esposado y trasladado a celda de castigo bajo órdenes del propio militar. Allí permanece, totalmente incomunicado.
La situación es especialmente preocupante dado que el opositor padece diabetes, problemas respiratorios severos y otras afecciones de salud.
La activista Anamely Ramos amplió la denuncia en Facebook con un perfil detallado del agresor, con foto incluida.
"El responsable directo de la golpiza, de confirmarse esta información, es Yoslén Pedroso Sotolongo, jefe de orden interior de la prisión de Agüica, conocido por su historial de abusos, violencia y humillaciones contra los presos, especialmente contra los políticos. Durante años ha actuado con total impunidad dentro de este penal, ejerciendo el castigo físico y psicológico como práctica sistemática", dijo.
Ramos documentó varios casos previos atribuidos a este oficial: una golpiza a William R. Fuentes, quien terminó en el hospital de Colón con tres costillas fracturadas; una agresión a Jaime Ezequiel, a quien arrastró desde la tercera compañía golpeándolo contra las escaleras; y una brutal golpiza en 2025 a otro recluso que provocó que los huesos de las manos salieran fuera de la piel del joven.
"No se trata de hechos aislados, sino de un patrón sostenido de crueldad ejercido durante años dentro del sistema penitenciario", recalcó.
Navarro, coordinador del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, cumple una sanción de nueve años de cárcel por su participación en las protestas del 11J.
Sentenciado en marzo de 2022, le otorgaron libertad condicional el 18 de enero de 2025, pero fue reencarcelado apenas tres meses después.
En este tiempo su salud se ha ido deteriorando ostensiblemente. "Creo que estoy en las últimas", expresó en una llamada telefónica en mayo del año pasado, cuando apenas podía hablar debido a un fuerte dolor pulmonar.
CD calificó esta agresión como una represalia política y recordó que es un hombre enfermo, lo que aumenta el riesgo para su vida. Además, su hija Saylí, también en prisión, lleva más de 140 días sin verlo, a pesar de que le corresponde ser trasladada para visitarlo cada 45 días.
En la misma línea, Anamely Ramos describió lo ocurrido como un punto de quiebre en la situación de Feliz Navarro.
"Ni su edad, ni su condición, ni el respeto que genera han sido suficientes para contener la violencia. Félix nunca debió estar en prisión. Cualquier cosa que le ocurra será consecuencia directa de la revocación que lo devolvió a la cárcel, cuando es de conocimiento público que se trata de un hombre inocente", subrayó.
Preguntas frecuentes sobre la situación de Félix Navarro y la represión en cárceles cubanas
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió con Félix Navarro en la prisión de Agüica?
Félix Navarro, un preso político de 72 años, fue víctima de una brutal golpiza en la prisión de Agüica, Matanzas, por orden del oficial Yoslén Pedroso Sotolongo, jefe de orden interior del penal. Tras la agresión, Navarro fue esposado y trasladado a una celda de castigo, donde permanece incomunicado a pesar de su delicado estado de salud.
¿Quién es Yoslén Pedroso Sotolongo y cuál es su historial dentro de la prisión?
Yoslén Pedroso Sotolongo es el jefe de orden interior de la prisión de Agüica y es conocido por su historial de abusos, violencia y humillaciones contra los presos políticos. Ha sido denunciado por múltiples agresiones a reclusos, incluyendo golpizas que han dejado a los presos con lesiones graves.
¿Cuál es la situación de salud de Félix Navarro y por qué es preocupante?
Félix Navarro padece diabetes y problemas respiratorios severos, entre otras afecciones de salud, lo que hace que su situación en prisión, especialmente bajo condiciones de castigo e incomunicación, sea crítica y aumente el riesgo para su vida.
¿Por qué Saylí Navarro no ha podido visitar a su padre Félix Navarro en la prisión?
Saylí Navarro lleva más de 140 días sin poder visitar a su padre debido a que el régimen cubano ha negado el traslado requerido para las visitas, alegando falta de combustible, lo que ha impedido que se cumplan al menos tres turnos de visita consecutivos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.