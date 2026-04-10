Denuncian brutal golpiza contra preso político Félix Navarro en cárcel cubana

Vídeos relacionados:

El Centro de Denuncias (CD) de la iniciativa ciudadana CubaDecide denunció una golpiza contra el preso político Félix Navarro Rodríguez, de 72 años, ocurrida en la prisión de Agüica, en Matanzas, tras finalizar la visita familiar de 50 días que le correspondía.

Según la denuncia, el oficial Yoslén Pedroso Sotolongo, jefe de orden interior del penal, lo increpó desde el momento en que salió al encuentro con su esposa, y ordenó una revisión extrema de todas sus pertenencias para impedir que sacara cualquier nota.

Una vez concluida la visita de su esposa, la activista y Dama de Blanco Sonia Álvarez, cuando Navarro iba hacia la enfermería, fue insultado, golpeado, esposado y trasladado a celda de castigo bajo órdenes del propio militar. Allí permanece, totalmente incomunicado.

Captura de Facebook / CubaDecide

La situación es especialmente preocupante dado que el opositor padece diabetes, problemas respiratorios severos y otras afecciones de salud.

La activista Anamely Ramos amplió la denuncia en Facebook con un perfil detallado del agresor, con foto incluida.

"El responsable directo de la golpiza, de confirmarse esta información, es Yoslén Pedroso Sotolongo, jefe de orden interior de la prisión de Agüica, conocido por su historial de abusos, violencia y humillaciones contra los presos, especialmente contra los políticos. Durante años ha actuado con total impunidad dentro de este penal, ejerciendo el castigo físico y psicológico como práctica sistemática", dijo.

Captura de Facebook / Anamely Ramos

Ramos documentó varios casos previos atribuidos a este oficial: una golpiza a William R. Fuentes, quien terminó en el hospital de Colón con tres costillas fracturadas; una agresión a Jaime Ezequiel, a quien arrastró desde la tercera compañía golpeándolo contra las escaleras; y una brutal golpiza en 2025 a otro recluso que provocó que los huesos de las manos salieran fuera de la piel del joven.

"No se trata de hechos aislados, sino de un patrón sostenido de crueldad ejercido durante años dentro del sistema penitenciario", recalcó.

Navarro, coordinador del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, cumple una sanción de nueve años de cárcel por su participación en las protestas del 11J.

Sentenciado en marzo de 2022, le otorgaron libertad condicional el 18 de enero de 2025, pero fue reencarcelado apenas tres meses después.

En este tiempo su salud se ha ido deteriorando ostensiblemente. "Creo que estoy en las últimas", expresó en una llamada telefónica en mayo del año pasado, cuando apenas podía hablar debido a un fuerte dolor pulmonar.

CD calificó esta agresión como una represalia política y recordó que es un hombre enfermo, lo que aumenta el riesgo para su vida. Además, su hija Saylí, también en prisión, lleva más de 140 días sin verlo, a pesar de que le corresponde ser trasladada para visitarlo cada 45 días.

En la misma línea, Anamely Ramos describió lo ocurrido como un punto de quiebre en la situación de Feliz Navarro.

"Ni su edad, ni su condición, ni el respeto que genera han sido suficientes para contener la violencia. Félix nunca debió estar en prisión. Cualquier cosa que le ocurra será consecuencia directa de la revocación que lo devolvió a la cárcel, cuando es de conocimiento público que se trata de un hombre inocente", subrayó.