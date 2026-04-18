Camila Cabello dejó a sus seguidores sin palabras al publicar en TikTok un video junto a su novio, el empresario Henry Junior Chalhoub, en pleno Coachella 2026, en uno de los gestos más íntimos que la cantante ha compartido públicamente desde que comenzó la relación.

El clip muestra a Camila mostrando el conjunto blanco que lució cuando cantó "Havana" en el festival cuando su novio pasa por detrás y tiene un gesto cariñoso con ella. De fondo suena "La Tortura" de Shakira junto a Alejandro Sanz, una elección que no pasó desapercibida entre los fans.

Lo que hace especial el momento es la rareza del gesto: Camila ha mantenido deliberadamente su vida sentimental en privado desde su ruptura definitiva con Shawn Mendes en junio de 2023. Aunque la pareja ha aparecido junta en eventos como los premios BAFTA, la Semana de la Moda de París o una fiesta de Halloween en Los Ángeles, siempre con un perfil discreto, este video espontáneo representa algo diferente: un instante cotidiano, relajado y cargado de complicidad.

Henry Junior Chalhoub es heredero del Chalhoub Group, el mayor operador minorista de lujo en Oriente Medio, lo que lo convierte en una de las figuras más prominentes del mundo empresarial internacional. La confirmación llegó en enero de 2025 con fotos en St. Barts, donde la pareja fue captada en actitud cariñosa durante unas vacaciones.

Las reacciones en los comentarios oscilaron entre la ternura y la curiosidad. "Camila se ve radiante y feliz", escribieron muchos fans, quienes también destacaron su mensaje de solidaridad con Cuba, describiendo el momento como conmovedor durante su actuación en el festival.